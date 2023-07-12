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        En düşük emekli maaşı ne kadar? 2023 Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşına ek zam geldi mi?

        Emekli maaş zammının netleşmesiyle en düşük emekli maaşı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılacağını açıkladı. Bu noktada gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ek zam gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 13:39
        • 1

          6 aylık enflasyon farkına göre belirlenen emekli maaş zammı daha önce yüzde 19.77 olarak açıklandı. Ancak sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşarına yüzde 25 oranında zam yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte, 2023 Temmuz zammıyla en düşük emekli maaşı... 

        • 2

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

          Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara talimatının ardından emekliye yeni zam oranları için hazırlanan önerge TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Önerge uyarınca Emekli Sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Buna göre işçi, esnaf, memur, tarım sigortalısı emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranı yüzde 25'e çıkartılacak.

          Yüzde 25'lik maaş zammından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönemde emekli olacaklar da yararlanacak.

          Kabul edilen önergeyle haziran ayında 7.901 TL olan en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL olacak.

        • 3

          ZAM ORANLARI YÜZDE 25'E TAMAMLANACAK

          Emekli sandığı, BAĞ-KUR ve SSK emeklileri yılın ikinci altı ayı için toplam yüzde 25 zam alacak. Daha önce SSK ve BAĞ-KUR'lularda yüzde 19.77, Emekli Sandığı'nda yüzde 17.55 olarak açıklanan zam oranları yüzde 25'e tamamlanacak.

          En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

        • 4
          Emekli memur aylıkları ne olacak?     (TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz Müsteşar (1/1) 28.729 35.911 Genel müdür (1/1) 25.427 31.784 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 9.978 12.473 Memur (Lisans - 4/1) 7.812 9.765 Öğretmen (1/4) 11.833 14.791 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 20.941 Başkomiser (1/4) 11.833 14.791 Polis memuru (1/4) 11.833 14.791 Hemşire (Lisans - 1/4) 11.833 14.791 Mühendis (1/4) 11.848 14.809 Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 10.633 Pratisyen hekim (1/4) 17.488 21.860 Profesör (1/4) 20.542 25.678 İmam-hatip 11.833 14.791 Avukat (1/4) 11.833 14.791 En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.876 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

        • 5

          MAAŞ ZAMMI KÖK AYLIKLARA YAPILACAK

          Önergeyle daha önce yüzde 17,55 oranında artırılmış olan emekli memur aylıklarına yüzde 6.34 oranında ilave zam yapılacak. Böylece memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak.

          Yapılan bu düzenlemeyle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak.

        • 6

          Yüzde 25'lik zam emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Örneğin kök aylığı 6 bin lira olan ancak 7 bin 500 TL emekli aylığı ödenmekte olan bir kişinin maaş zammı 6 bin liralık kök aylığa yapılacak. Zamlı tutar da 7.500 TL olacağı için, bu kişi 7 bin 500 TL emekli aylığı almaya devam edecek.

          Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

          Kök aylığı 7 bin lira olan bir kişinin emekli aylığı ise yüzde 25 zamla 8 bin 750 lira olacak. Ancak, bu kişi daha önce 7.500 TL aldığı için eline geçen para 1.750 TL değil, 1.250 TL artacak.

        • 7
          En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?       (TL) 2023 Ocak Kök Aylık Ocak - Haziran Ödenen Aylık) Temmuz 2023 zammı Temmuz - Aralık Ödenecek aylık SSK (2008 Öncesi) 6.093 7.500 7.616 7.616 SSK (2008 Sonrası) 2.199 7.500 2.749 7.500 SSK Tarım (2008 Sonrası) 1.650 7.500 2.063 7.500 BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 Sonrası) 2.343 7.500 2.929 7.500 BAĞ-KUR (Tarım - 2008 Sonrası) 1.852 7.500 2.315 7.500 Ek ödeme dahil

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