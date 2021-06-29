TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emekli olduğu gün olan 30 Haziran'ın hem bir anma hem de emeklilerin sorun ve taleplerinin gündeme getirildiği Emekliler Günü olarak kutlandığını belirtti.
Emeklilerin geçmişte işçi, memur, çiftçi ve esnaf olarak ülke için fedakarca ter akıttığını ve akıtmaya da devam ettiğini vurgulayan Ergün, emeklilerin ülkenin büyümesi kalkınması ve refah seviyesinin artmasında emeği bulunan başlıca kesim olduğunu dile getirdi.
13 milyon civarında emekli ve hak sahibinin ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğuna dikkati çeken Ergün şöyle konuştu:
"TÜED olarak tüm emekli ve hak sahiplerimizin hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız neticesinde bayram ikramiyesi, banka promosyonu, düşük emekli aylıklarının yükseltilmesinin de aralarında olduğu birçok talebimiz karşılık buldu. Bu uygulamalarda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."
Ergün karşılanan taleplerine rağmen milyonlarca emeklinin hala çözüm bekleyen sorunlarının bulunduğunu ifade etti. Kazım Ergün emeklilerin temel taleplerinin gelirlerinin artması yönünde olduğunu söyledi.
Mutlu ve refah içerisinde bir yaşam sürmenin tüm emeklilerin en doğal hakkı olduğunu belirten Ergün şunları kaydetti:
"Ülkemizin büyüyüp kalkınıp bugünlere gelmesinde alın teri bulunan emeklilere ne kadar imkan ve hak verilse yeridir. Emeklilere insanca yaşamaya yetecek bir aylığın ödenmesi, sosyal devlet olmanın da bir gereğidir. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."
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