Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün,
Ergün, Aralık 2002'de en düşük işçi emeklisi aylığı 257 lirayken, aynı dönemde asgari ücretin 184 lira seviyesinde olduğunu belirtti.
En düşük emekli aylığının bugün devlet katkısıyla 1500 lira, asgari ücretin ise 2 bin 825 lira düzeyinde olduğunu anımsatan Ergün, şunları kaydetti:
"2002'nin aralık ayında 184 lira olan asgari ücret aradan geçen sürede yüzde 1433 artarken, 257 lira olan en düşük işçi emeklisi aylığı yüzde 483 artış gösterdi. 2002 yılında asgari ücret en düşük işçi emeklisi aylığının yüzde 72'sine denk gelirken, bugün emekli aylığı asgari ücretin yüzde 53'üne denk geliyor. Yaklaşık 20 yılda taban emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makas emeklinin lehineyken, tersine döndü."
Ergün, emekli aylıklarının 2008 yılından sonra azalmaya başladığını ve giderek asgari ücretin yarısının da altına düştüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:
"Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve büyük haksızlıklara neden olan aylık bağlama yöntemi değiştirilerek hakkaniyet ölçülerinde bir standart sağlanmalı. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz; 1500 lira emekli aylığıyla yaşam mücadelesi vermek imkansız. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı. Zorlu kış şartlarında emeklilerimizin ayakta kalabilmesi için seyyanen zamlar yapılmalı."
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