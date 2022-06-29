EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Haziran ayında enflasyon sabit kalırsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında yüzde 35.64 oranında artacak. Böylece 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 467 liraya yükselecek.

En düşük emekli aylığı 2500 lira olarak belirlenmekle birlikte 2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-KUR ve tarım BAĞ-KUR’luların emekli aylıklarındaki artış esas aylıkları üzerinden yapılacak. Buna göre, 2000 sonrası SSK’lılarda en düşük emekli aylığı 2 bin 769, esnaf BAĞ-KUR’lularda 3 bin 254, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 3 bin 68 lira olacak.

Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına yüzde 30.95 oranında zam yapılmıştı. Ancak başta da belirttiğimiz gibi bu rakamlar 4 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı verileriyle son şeklini alacak.