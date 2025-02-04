İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ Bağcılar ve Göngören Çevre Projesi Temel Atma törenine katıldı.

DHA'nın haberine göre törenin ardından erken seçim süreci hakkındaki sorulara cevap veren İmamoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti sürecinde, ilk kez halk, kendi partisinin adayını, sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş Başkanımızın bakışı ya da görüşü farklı olabilir. Ama yine de biz konuşuruz. Bunlar, parti içi meselelerdir. En doğru yolu buluruz. Ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci, birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine bu işi koyup… Artık milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz" dedi

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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törene Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, CHP Belediye Başkanları, İBB Meclis üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

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Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, "Bağcılar ve Güngören çevre projesi kapsamında altyapı yatırımlarımızın temellerini atıyoruz. Şehrimizin bu 2 önemli ilçesi ciddi nüfusa sahip. Örneğin; Güngören kişi başına yeşil alanda çok sıkıntılı bir ilçedir. Güngören, Bağcılar sağlıklı kentleşme konusunda çok zorluklar yaşamış 2 ilçedir. İçinde bulunan bir insan olarak söylüyorum. O yönüyle eski ve yetersiz altyapı sistemlerinden kaynaklanan ciddi sorunlarının varlığını bilen ve bunu mutlaka gidermesi gereken bir yerde duran bir yönetimiz" dedi.

"ERKEN SEÇİMİ TALEP EDEN DE MİLLETİMİZ"

Ekrem İmamoğlu konuşmasının ardından törenden ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Evet, bizim gündemimiz, milletin gündemi açıkçası milletin ekonomiyle olan büyük sınavı. Hem emeklilerin durumu hem asgari ücretlerin durumu. Bu ülkenin birçok sorunu var. Yani sadece ekonomiden bahsedersek bile yarım saat liste yaparız. Yerel yönetimlerin sorununu konuşsak sayfalar dolar. Aynı şekilde eğitimden mi başlasak işte büyük bir haksızlık ve hukuksuzluğun belki de son günlerde en fazla mağduru haline geldiğimiz yargıdan mı adalet sisteminden mi bahsetsek ya da yargının siyasallaştırılması ile ilgili siyasetin ortaya koyduğu, bugünkü iktidarın ortaya koyduğu düzeni mi bahsetsek? Yargı süreci devam eden dosyalarda gizlilik kararı varken, 'Turbun büyüğü heybede' diyerek bir dosyanın içeriğini bildiğini hatta sonucunu bildiğini ima eden Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden mi bahsetsek? Ve düşürülemeyen enflasyondan mı bahsetsek? Bizim bütün bu konular milletin gündemi. Hiçbiri suni değil, hepsi gerçek. Ama şöyle bir şey ifade edebilirim. Onların gerçekleri kendi yaşam alanlarında. Dolayısıyla milletin gündemini suni olarak görebilirler. Çünkü milletin gerçek gündemiyle bağ kuracak hiçbir ilişkileri kalmadı. Bütün bu feryatları, insanın şikayetlerini duymaya asla bir fırsatları yok. Pazara inemiyorlar, sokağa çıkamıyorlar. Ben bugün gene pazar gezeceğim. 2 gün önce gezdim, 4 gün önce gezdim. İnsanlarımızı orada dinliyorum. Bir tek görüntüleri var mı? Çıkın bakın, burada medya mensuplarısınız. Arşivlerimizi dökün ve ajansları bir tarayın bakalım. Bugünün iktidarının, bu milletin en büyük sınav verdiği, pazarlarda bir görüntüsü, bir videosu, bir fotoğrafı var mı? Adına belediye başkanı diyebilirsiniz, milletvekili diyebilirsiniz, başka makamları da sıralayabilirsiniz. O bakımdan bizim konumuz milletimizin ihtiyaçlarıdır. Bugün ben demiyorum. 'Yeter artık' bağırışlarını, çağırışlarını milletimizle buluştuğumuz her yerde milletimiz söylüyor. Açıkçası erken seçimi talep eden de milletimiz. Bu iktidarın çözüm olamayacağını da anlatıyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz. Şikayetlerimizi dile getiriyoruz. Bu manada erken seçim milletin talebidir, millet de büyüktür. Bu manada biz bu sözün takipçisi olacağız, talebimizi yenilemeye, yinelemeye devam edeceğiz. Bir yandan Cumhurbaşkanı adaylığını açıklarken bir hafta sonra partimizdeki yüksek kararlılık ve bu yolda ortaya koyulan güçlü adımlardan sonra 'Seçim 2028'tedir' mesajını vermek açıkçası iktidarın, hükümetin ürkekliğini ve sürece dair tedirginliğini göstermektedir" dedi.

"MİLLETİMİZİN ÖNÜMÜZDEKİ 20-25 YILI UMUTLA GÖRMESİ GEREKTİĞİ BİR BAŞLANGICIN ARİFESİNDEYİZ" İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 'Aday belirleme için henüz çok erken, o zamana kadar her şey değişir' sözlerinin hatırlatılması üzerine "Açıkçası şu an partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim, tarihidir. Bu bir demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sürecinde, ilk kez halk, kendi partisinin adayını, sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir. Bu demokratik devrimi yürekten destekliyorum, gönülden destekliyorum. Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı ya da görüşü farklı olabilir. Ama yine de biz konuşuruz. Bunlar, parti içi meselelerdir. En doğruyu buluruz, en doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci, birlikte tarifleriz. Tariflemek zorundayız. Ben, o, bu, şu meselesinin çok ötesine bu işi koyup… Artık milletimizin önümüzdeki 20-25 yılı umutla görmesi gerektiği bir başlangıcın arifesindeyiz. Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu, sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine ve geleceğin kaybedilmesine, fırsatların kaçırılmasına… Dünya değişirken treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak, hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortamı hayal ediyorum. Konumlanmanın ötesinde bir durum bu. O manada buluşuruz, birleşiriz, fikirlerimizi birleştiririz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz. Endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.