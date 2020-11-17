En doğru nasıl kullanılır?

Çalışma ekonomisi alanında onlarca çalışmaya imza atan Daniel S. Hamermesh, 'Zamanı Harcamak' adlı kitabında "Zamanı en etkili geçirmenin yöntemleri nelerdir?" sorununun izinden gidiyor.
The Kitap Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan kitabında, çalışma hayatında zamanı doğru kullanmanın ipuçlarını veren yazar, modern yaşamın etkisiyle zamanı doğru yönetememe kaygılarını tümüyle ortadan kaldıran bir yol haritası sunuyor. Okuyuculara, çalışma hayatının kurallarının değişme olasılığını dikkate alarak, söz konusu değişimlere hazırlayan bir antrenman takvimi sunuyor. Dünya üzerinde giderek yayılan cinsiyet, eğitim düzeyi ve etnik köken kavramlarını dikkate alarak zaman harcama konusunda nasıl karar aldığımızı ve seçimlerimizi yönlendiren faktörleri analiz ediyor. Modern yaşamın neredeyse merkezinde yer alan zamanı iradeli kullanmak kaygısının ortadan kaldırılması noktasında yol gösterici bir yaklaşım sunuyor. Bireysel zaman anketlerine detaylı bir şekilde yer verdiği kitabında; sosyal bilimcilerin son zamanlardaki çalışmalarının odağında yer bulan cinsiyet, etnik köken gibi kavramları da dikkate alarak, gelecekteki çalışma düzenine ilişkin çok önemli ipuçları veriyor. Buradan hareketle yeni çalışma düzeninde zamanı doğru kullanmaya ilişkin öneriler sunuyor.
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