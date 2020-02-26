26 ŞUBAT 2020
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2019'da en çok satan telefonlar listesi açıklandı - Teknoloji Haberleri

2019 yılında en çok bu telefon modelleri satıldı

Dünya genelinde 2019 yılında en çok satan telefonlar belli oldu. Pazar araştırma kuruluşu Omdia’nın açıkladığı “Akıllı Telefon Pazarı Raporu”nun 2019 yılı sonuçlarına Apple’ın şaşırtıcı başarısı damga vurdu. Geçen yıl dünya genelinde en çok satılan 10 modelin toplam satış adedi 240 milyonu buldu. Listedeki bu 10 modelin yarısını Apple’ın telefonları oluşturdu. İşte 2019 yılının en çok satan akıllı telefonları ve yıllık toplam satış adetleri...

26.02.2020 - 11:51 | Güncelleme: HABERTURK.COMTEKNOLOJİ

  • Model: iPhone XR

    Marka: Apple

    Satış Adedi: 46.3 milyon

  • Model: iPhone 11

    Marka: Apple

    Satış Adedi: 37.3 milyon

  • Model: Galaxy A10

    Marka: Samsung

    Satış Adedi: 30.3 milyon

  • Model: Galaxy A50

    Marka: Samsung

    Satış Adedi: 24.2 milyon

  • Model: Galaxy A20

    Marka: Samsung

    Satış Adedi: 19.2 milyon

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