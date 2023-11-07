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        Haberler Yaşam En çok şaşırdığınız tarihi bilgiler olabilirler: Fatih Sultan Mehmed hayatında hiç domates yemedi

        En çok şaşırdığınız tarihi bilgiler bunlar olabilir: Fatih Sultan Mehmed hiç domates yemedi

        İnsanlık tarihi uzun ve karmaşık olaylarla doludur. Tarihte meydana gelen birçok olay ve keşif yeni şeyler öğretirken aynı zamanda şaşırtabilir de. Dünyayı farklı bir gözle görmemizi sağlayan tarihi bilgiler arasında en çok şaşıracağınız olayları sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:28
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        • 1

          AVUSTRALYA ORDUSU, DEVE KUŞLARINA KARŞI SAVAŞI KAYBETMİŞTİR

          Avustralya 1932'de tarım alanlarına zarar verdikleri için Emu kuşlarına açtığı savaşı kaybetmiştir. 1914 yılında yaşanan Büyük Buhran nedeniyle dünya genelinde ekonomik çöküş meydana gelmişti.

          Bu durum çiftçileri de vurmuş ve devlet kriz nedeniyle söz verdiği sübvansiyonları yerine getiremiyordu. Hasar gören topraklarını yeniden işlemeye başlayan çiftçilerin tarlalarını emu kuşları istila etmeye başladı.

          Kuşlar tarlaları hem üremek hem de beslenmek için kullanıyordu. İşin içinden çıkılmaz bir hal alınca Avustralya ordusu emu kuşlarına savaş açtı.

          Makineli tüfeklerle kuşatılan askerler kolayca kuşları yakalayabileceklerini sanıyordu. Ancak emu kuşları çok hızlı olduğu için büyük bir bölümü kaçmayı başardı. Kaynaklara göre ordu 2500 mermi harcamış ancak sadece 50 mermi emu kuşlarına isabet etti. Kuşlarla baş edemeyen askerler ardından geri çekilme kararı aldı.

        • 2

          "GELDİM, GÖRDÜM, YENDİM" SÖZÜ TOKAT ZİLE'DE SÖYLENDİ

          Julius Sezar'ın ünlü "Veni, Vidi, Vici (Geldim, Gördüm, Yendim)" sözü Pontus Kralı II. Pharnake karşı aldığı zafer karşısında Tokat, Zile ilçesinde söylenmiştir. Zela Savaşı'nda söylenen bu söz Zile Kalesi'nin içerisinde yer alıyor.

        • 3

          SAKARYA MEYDAN MUHABERESİ SAKARYA'DA YAPILMADI

          Sakarya Meydan Muhaberesi, Sakarya'da değil, Ankara önündeki Sakarya nehrinde yapıldı.

        • 4

          FATİH SULTAN MEHMED HİÇ DOMATES YEMEDİ

          Osmanlı İmparatorluğu'na domates Amerika'nın keşfinden sonra gelmiştir. Amerika'dan getirilen domatese Osmanlı'da "Kavata" deniyordu ve şimdiki gibi kırmızı değil yeşildi. İlk defa 1692 yıllarında İstanbul pazarlarında yerini aldı. 1481 yılında ölen Fatih Sultan Mehmed bu nedenle hiç domates görmemiş ve yememiştir.

          Kaynak: Atatürk Ansiklopedisi.gov, Sakarya Üniversitesi, WA Department of Agriculture and Food, Australiangeographic

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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