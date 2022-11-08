Banka banka emekli promosyon ödemelerinde yeni döneme girildi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun promosyon düzenlemesine göre kamu bankalarının emekli promosyon ödemelerinde taban miktar artırıldı. Güncellemenin ardından binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü "Emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu, en yüksek ödemeyi hangi banka yapıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, 2022 En çok promosyon veren bankalar listesi...