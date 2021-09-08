Açık ara fark

Kademeli normalleşme sürecinin başladığı 1 Temmuz'da açılan sinema salonlarında 2 Eylül'e kadar gösterime 118 film girdi. 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', gişede açık ara farkla ilk sırada bulunuyor. En çok izlenen Türk filmiyse '15/07 Şafak Vakti'
1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşme süreci içinde açılan sinema salonlarında 2 Eylül'e kadar 71'i yeni, 46'sı eski vizyonlu olmak üzere 118 film gösterime girdi. İki aylık dönemde 3.243.599 bilet kesilirken toplam 74.330.335 TL hasılat elde edildi.
118 film arasında en çok 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi' izlendi. 942.901 biletin kesildiği filmin hasılatı 21.815.046 TL. Toplam gişe ve hasılattaki payı % 29.
Türk yapımları arasında izleyicilerin en çok ilgi gösterdiği film, '15/07 Şafak Vakti' oldu. 'En Çok İzlenen Filmler' listesinin 7'nci sırasında bulunan filmi 113.499 kişinin izlerken 1.952.846 TL hasılat elde edildi.
'15/07 Şafak Vakti'nin toplam gişedeki payı % 3.49, toplam hasılatta ise % 2.62 olarak gerçekleşti.
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