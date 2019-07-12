29 yaşındaki şarkıcıyı, Kylie Jenner (170 milyon dolar) ve Kanye West (150 milyon dolar) takip etti. Dördüncü ve beşinci sıralarda Lionel Messi (127 milyon dolar) ve Ed Sheeran’ın (110 milyon dolar) yer aldığı listede, 100 kişiden 38’inin müzik dünyası temsilcisi, 34’ününse sporcu olduğu kaydedildi.