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Daha uzun kullanabilmek için Android telefon alırken bu puana dikkat edin

Android telefon üreticileri, kullanıcılara sundukları güncelleme desteğine göre sıralandı. Dünya genelinde Google’ın birinci olduğu listeye Türkiye’den de General Mobile girdi. İşte en çok güncelleme alan marka ve modeller…

04.01.2019 - 11:17 | Güncelleme: Teknoloji
en çok güncelleme alan telefonlar

Android telefon üreticilerini aldıkları güncelleme sayısına göre sıralayan AOSMark, en uzun destek sunulan markaları açıkladı. Üreticilere 0 ila 6 puan arasında skorların verildiği listenin ilk sırasında Google yer aldı.

AOSMark’ın güncelleme desteği alanında açıkladığı “En İyi 20 Üretici” listesinde Google’ın ardından ise OnePlus ikinci sırada yer aldı. Android telefon üreten 20 markanın yer aldığı listeye Türkiye’den ise General Mobile da girdi.

GOOGLE BİRİNCİ, GENERAL MOBILE BEŞİNCİ

Android API seviyesinde değişime sebep olan güncellemeleri baz alarak hazırlanan listedeki markalar 6 üzerinden puanlandı.

Bu puanlama sistemine göre 3.5 puan alan Google birinci olurken General Mobile ise beşinci sırada yer alarak, güncelleme desteği konusunda dünyadaki en iyi 20 telefon üreticisi arasına giren tek yerli marka oldu. 

Samsung'un 8. sırada yer aldığı listede, Huawei ise kendine 16. sırada yer bulabildi.

EN ÇOK GÜNCELLEME ALAN TELEFONLAR

Akıllı telefon seçimi yaparken kullanıcıların en çok dikkat ettiği konulardan biri olan markanın işletim sistemi güncellemelerine verdiği önemi ölçmek amacıyla hazırlanan listeye göre Android güncelleme desteği konusunda en iyi telefon üreticileri ve en çok güncelleme alan modeller şöyle sıralandı:

Üretici
Marka		Aldığı
Puan		Telefon
Modeli		Güncelleme
Sayısı
Google3.5HTC One Google Play edition5
OnePlus2.75Sony Xperia Z5
Nokia1.82Sony Xperia ZL5
Sony1.63Kyocera Android One S24
General Mobile1.62Sharp Android One S14
Wileyfox1.6Huawei Nexus 6P4
Zebra1.33LGE Nexus 5X4
Samsung1.28Sharp 507SH4
Zuk1.17Motorola Nexus 64
Pantech1.14OnePlus One4
Motorola1.11LGE Nexus 44
HTC1.01Sony Xperia Z Ultra4
10.or1.0Essential Products PH-13
Sonimtech1.0Google Pixel3
Vizio1.0Google Pixel XL3
Huawei0.98Motorola Moto X (4)3
Xiaomi0.93Nokia Nokia 63
Sharp0.85Nokia Nokia 73
LGE0.83Nokia Nokia 83
Asus0.77  

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