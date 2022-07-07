1 - ROMELU LUKAKU | 333.56 milyon € (Anderlecht > Chelsea 15 milyon € - Chelsea > Everton (Kiralık) 3.5 milyon € - Chelsea > Everton 38,86 milyon € - Everton > Manchester United 84,70 milyon € - Manchester United > Inter 74 milyon € - Inter > Chelsea 113 milyon € - Chelsea | Inter (Kiralık) 8 milyon €)