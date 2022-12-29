Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

En başarılı kadın sporcu Tijana Boskovic oldu

Eczacıbaşı Dynavit kaptanı Tijana Boskovic, bir kez daha Sırbistan’ın 'En Başarılı Kadın Oyuncusu' seçildi.

Giriş: 29.12.2022 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
En başarılı kadın sporcu Tijana Boskovic oldu
İHA

Sırbistan Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve her yıl verilen ödüllerde Eczacıbaşı Dynavit’in kaptanı Tijana Boskovic, Sırbistan’ın takım sporlarında 'En Başarılı Kadın Sporcusu' oldu.


Üst üste iki FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası’nda da altın madalya kazanan Sırp pasör çaprazı, Belgrad’da Ulusal Meclis’te düzenlenen törenle bir kez daha onurlandırıldı. Ödül törenine görüntülü mesajla katılan Boskovic, kariyerine bir ödül daha eklemiş oldu.


Hollanda’da düzenlenen ve voleybolun en prestijli organizasyonlarından biri olan FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası finalinde Brezilya’yı 3-0 geçen Sırbistan’da Boskovic, MVP seçilmişti.


Sultanlar Ligi’nde ise namağlup şekilde yoluna devam eden turuncu-beyazlıların kaptanı Tijana Boskovic, en skorer oyuncusu konumunda.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evde yemek yapmanın çevreye etkisi nedir?
Evde yemek yapmanın çevreye etkisi nedir?
Ekran miyop olma ihtimalini arttırıyor
Ekran miyop olma ihtimalini arttırıyor
Dünyanın en iyi kahvelerini bulabileceğiniz 10 yer
Dünyanın en iyi kahvelerini bulabileceğiniz 10 yer
16 yaşındaki Sıla'nın katiline ağır müebbet!
16 yaşındaki Sıla'nın katiline ağır müebbet!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.