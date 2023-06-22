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En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel rekabetin tatlı dünyasındaki yüzü baklava olarak kendisini gösteriyor. Yapılan son araştırmaya göre, Yunanistan'da her üç kişiden en az biri Avrupa Birliği'nin (AB) tescil ettiği ilk Türk lezzeti baklavanın Türkiye'ye ait olduğunu düşünüyor

Giriş: 22.06.2023 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
En az üç Yunan'dan biri baklavanın Türklere ait olduğunu düşünüyor
Üç Yunan'dan biri böyle düşünüyor
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Areda Survey araştırma şirketinin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla iki ülkede eş zamanlı yaptığı ankete göre, Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde, yüzde 62,7'si ise Yunan tatlısı olduğuna inanıyor.

Türkiye'de baklavanın Türk lezzeti olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 95,4.

Yunanlar cevizli, Türkler fıstıklı baklava seviyor

Türklerin yüzde 56,5'i baklavayı fıstıklı tercih ediyor, geri kalanı cevizli seviyor.

Yunanlarda ise durum tersi. Katılımcıların yüzde 56,9'u daha çok cevizli baklavayı tercih ediyor.

AB'DEN TESCİLLİ İLK ÜRÜN

Türkiye'den baklavanın tesciline yönelik ilk adım, 2009’da Gaziantep Sanayi Odası tarafından atılmıştı.

Değerlendirmeler sonucu AB, Gaziantep baklavasına 2013'te coğrafi işaret tescili vermişti. Böylece baklava, Türkiye’den tescil edilen ilk ürün olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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