En anlamlı 15 Temmuz sözleri ve mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin ardından 3 yıl geçti... 15 Temmuz 2016 yılında Türk milleti ihanet şebekesine karşı büyük bir savaş verdi. Milyonlarca insan adeta kahramanlık destanı yazarak sokağa döküldü ve darbe girişimi püskürttü. Öte yandan TSK içindeki çoğunluğınun destek vermemesi üzerine FETÖ akamete uğradı. Bu hain darbe girşimin bilançosu ise çok ağır oldu. 248 kişi şehit, 2196 vatandaş ise gazi oldu.

Biz de bugüne özel en anlamlı 15 TEMMUZ şiirlerini ve mesajlarını haberimizde derledik... Yapmanız gereken tek şey beğendiğiniz mesajı telefonunuzdan kopyalayarak çevrenizdekiler ile paylaşmak...