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En anlamlı 10 Kasım şiirleri kısa ve öz... 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma şiirleri

Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümüne özel en güzel resimli kısa ve öz 10 Kasım şiirlerini sevdiklerinize yollayabilirsiniz. Birbirinden güzel anlamlı ve Atatürk resimli 10 Kasım şiirlerini sizler için derledik. İşte en özel 10 Kasım şiirleri...

08.11.2021 - 23:36 | Güncelleme: GÜNDEM

  • EN GÜZEL 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA ŞİİRLERİ

    Atatürk Şiir (Ülkü Duysak)

    Kalbimde büyük sevgin.

    Adın düşmez dilimden

    İzinden yürüyorum,

    “Türk’üm, doğruyum’’ derken

     

    Sen büyük Türk, Atatürk!

    Aydınlık bir ufuksun

    Küçücük yüreğime,

     

    Sığmayan gururumsun.

  • 10 Kasım Şiiri

    Sensiz 10 Kasım da, nasıl güleyim

    Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

    Albayrak yarıda, durur direğim

    Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

     

    Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

    Her gün şehit geldi, millet kahroldu

    Şehit anaları saçların yoldu

    Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

     

    Güneşler tutuldu, ayda karardı

    Ağladı ulusun bahtı karardı

    10 Kasımda ulus sana ağladı

    Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

     

    Ordular ilk hedef, Akdeniz dedin

    Savaşın sonunda zafere erdin

    Sana yas tutuyor, şimdi milletin

    Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

     

    Gündüz güneş idin, gecede aydın

    Bütün devrimleri ülkeye yaydın

    On kasım da aramızdan ayrıldın

    Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

  • Sen Varsın Atatürk'üm Her Şeyimizde Şiiri (M. Esat Tozkoparan)

    Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam

    Ekmeğim ak suyum berraksa,

    Ağaçlar çiçek açıyor

    Topraklar ısınabiliyorsa,

    Sesim gür çıkıyor

    Özgür özgür bakabiliyorsam,

    Sen varsın gözbebeklerimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

     

    Yazabiliyorsam gönlümce

    Okuyabiliyorsam...

    Kazabiliyorsam toprağımı

    Gün ışığında çapa kürek elde,

    Çalışabiliyorsam gece gündüz

    Ekip biçebiliyorsam dileğimce,

    Sen varsın yüreğimde

    Sen varsın Atatürk'üm sen varsın.

  • Atatürk Şiiri (Mehmet Necati Öngay)

    Bayrak yarıya çekilmiş,

    Atatürk’üm öldü diye,

    En son yaprak da dökülmüş,

    Atatürk’üm öldü diye

     

    Sürü yas tutmuş ovada,

    Kuşlar susmuşlar yuvada,

    Rüzgar esmez olmuş dağda,

    Atatürk’üm öldü diye.

     

    Irmaklar yaslı çağlamış,

    Ağaçlar sessiz ağlamış,

    Vatan karalar bağlamış,

    Atatürk’üm öldü diye 

  • Atamız Şiiri

    O sabah güneş başkaydı

    Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

    İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

    Ağlıyorlardı...

    O sabah 1938 sabahı

    Saat tam dokuzu beş geçe

    Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

    Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

    Her şey o sabah oldu, işte o sabah

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