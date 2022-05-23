Emtialar toparlanma eğiliminde

AA

Satış baskısından kurtulan emtia piyasası, geçen hafta toparlanma eğilimi içerisine girdi.

Emtia piyasasına geçen hafta yükselişler hakim oldu.

Haftalardır aşağı yönlü baskıların olduğu emtia piyasası, üzerindeki satış baskısından kurtularak geçen hafta toparlanma eğilimi içerisine girdi. Geçen hafta altın yüzde 1,9, gümüş yüzde 3, paladyum yüzde 1,2 ve platin yüzde 1,4 değer kazandı.

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin, "ekonomide yumuşak iniş" için gereken her şeyi yapacakları sinyalini vermesine karşın altın başta olmak üzere "güvenli liman" olarak görülen varlıklara ilgi arttı.

Baz metaller de Çin'de salgına ilişkin olumlu gelişmelerle toparlanma eğilimine girdi.

Çin'de Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirlerinin aşamalı olarak kaldırıldığı Şanghay'da, şu ana kadar yaklaşık 12 milyon kişinin yaşadığı düşük riskli alanlarda sokağa çıkma kısıtlamasına son verildi.

Söz konusu gelişmelerle tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3,5, kurşun yüzde 3,8, alüminyum yüzde 5,9 ve çinko yüzde 5,1 artış kaydetti.

DOĞALGAZDA KAZANÇLAR YÜZDE 5'İ AŞTI

Enerji emtialarında da yukarı yönlü bir seyir izlendi. Brent petrol yüzde 0,5 ve New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 5,5 yükseldi.

Brent petrol fiyatlarındaki yükselişte, Çin'de Kovid-19'a ilişkin olumlu gelişmelerle talebin toparlanacağı beklentileri etkili oldu.

Doğal gazda da Avrupa'nın enerjide alternatif pazarlar aramasıyla talebe ilişkin olumlu beklentiler bulunurken, yaz aylarının yaklaşmasıyla doğal gaz kullanılan klimaların kullanımının artacağına yönelik tahminler doğal gaz fiyatları için iyimserliği artırdı.

HİNDİSTAN'DAN GELEN HABERLERLE BUĞDAY DALGALANDI

Tarım emtialarına geçen hafta karışık bir seyir hakim oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,6, pirinç yüzde 1,2 ve mısır yüzde 0,4 değer kaybederken, soya fasulyesi yüzde 3,6 artış kaydetti.

Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklaması sonucu arza yönelik endişelerle geçen hafta 12,84 dolara kadar yükselen buğday, Hindistan'ın, limanlarda bekleyen buğdayın çıkışına izin vermeyi planladığına dair haberlerle tüm kazançlarını geri vererek haftayı 11,70 dolardan tamamladı.

Geçen hafta pamuk yüzde 13,6, ve kakao yüzde 2,4 azalış kaydederken, kahve yüzde 1,2 ve şeker yüzde 4,2 arttı.

Pamuk üretiminin artacağına yönelik beklentiler fiyatların düşmesine neden oldu.

​​​​​​​Brezilya'da yaşanan soğuklar nedeniyle arza yönelik artan endişeler de kahveyi yukarı yönlü etkiledi.

BUĞDAYDA YÜKSELİŞ KAR REALİZASYONU GETİRİYOR

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ikinci buğday üreticisi Hindistan'da hükümetin, artan iç fiyatları kontrol etmek için buğday ihracatını kısmen yasakladığını hatırlatarak, "Ukrayna ve Rusya savaşına yönelik belirsizlik etkili olmaya devam ediyor. Rusya ve Ukrayna önemli hububat üreticileri ve aynı zamanda ihracatçıları. Buna rağmen üretim ve stok tahminlerinde halen bir değişim olmaması, yükselişlerin kar satışı olarak değerlendirilmesine yol açıyor." dedi.

Mısırın haftayı düşüşle tamamladığını bildiren Ergezen, üretim tahminlerindeki düşüşün beklentilerin altında kaldığını, bu nedenle vadeli işlemlerde satış baskısı olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümeye yönelik endişelerin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Ergezen, bu endişelerin pirinçte de etkili olduğunu, pirinçte üretim tahminlerinin yüksek seyretmesinin satış baskısına yol açtığını, ihracat verilerindeki düşüşün de satışlarda etkisi bulunduğunu kaydetti.

Ergezen, pamuktaki düşüşe ilişkin, "Fed'in faizleri artırmasından sonra ekonomilere yönelik büyüme endişeleri artıyor. Bunların varlık fiyatlarına yansımasını izliyoruz. Aynı zamanda ihracattaki düşüş de satış baskısının artmasına yol açtı." ifadelerini kullandı.

Kahve ve şekerdeki yükselişe değinen Ergezen, dünyanın en büyük kahve ve şeker üreticisi Brezilya'da etkili olan soğukların üretim endişelerinin artmasına yol açtığını aktardı. Ergezen, "Yaşanan soğuklar nedeniyle kahve ağaçlarının çiçeklenmesi azalıyor. Bu da daha düşük üretim demek." dedi.