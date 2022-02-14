Emtia piyasasında yukarı yönlü seyir

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta 50 baz puan faiz artışına gideceği yönündeki beklentilerin güçlenmesiyle geçen hafta emtia piyasasında düşüşler yaşansa da özellikle cuma günü Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin tırmandığına yönelik açıklamalar arz endişelerini artırdı ve ibre yükseliş yönüne çevrildi.

İngiltere, Rus kuvvetlerinin Ukrayna sınırlarına yığılmasının askeri harekat tehdidini artırdığını belirterek vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da "Çin Olimpiyatları" bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi. Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcılar tarafından "güvenli liman" olarak değerlendirilen altının ons fiyatı haftayı yüzde 3 artışla tamamladı.

ALÜMİNYUM TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Çin'in faiz indirimleriyle birlikte alt yapı harcamalarına yoğunlaşacağına ilişkin beklentiler alüminyum fiyatlarında sert yükselişlere yol açtı. 1,9902 dolarla tarihi zirveyi gören alüminyum, geçen hafta yüzde 3,4 değer kazandı.

Analistler, Rusya'nın da önde gelen alüminyum üretici ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkati çekerek, azalan stokların da fiyat atışında etkili olduğunu belirtti.

Geçen hafta gümüş yüzde 4,9, bakır yüzde 0,4, paladyum yüzde 1,3, kurşun yüzde 2,9, platin yüzde 0,8, nikel yüzde 0,9, çinko yüzde 0,4, arttı.

Analistler, Çin'in parasal genişleme politikasından en olumlu etkilenebilecek metaller arasında bakırın da bulunduğunu söyledi.

Brent petrol geçen hafta yüzde 1,6 değer kazanırken, doğal gaz yüzde 12,5 değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde yön arayışında hareket etse de Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesiyle 94,5 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Petrol fiyatları böylece yükseliş eğilimini üst üste sekizinci haftaya taşıdı.

Hava sıcaklıklarının artacağına dair tahminlerle, talebin azalabileceğine yönelik endişeler ise doğal gaz fiyatlarının gerilemesine sebep oldu.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDAKİ GERGİNLİK TARIM EMTİASINI DA ETKİLEDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik tarım emtiası tarafında da yukarı yönlü bir seyre neden oldu. Geçen hafta, buğday yüzde 4,5, mısır yüzde 4,8, soya fasulyesi yüzde 1,9, kakao yüzde 4 değer kazandı.

2,6045 dolar ile 2011 Eylül'den bu yana en yüksek seviye gören kahve de haftayı yüzde 4,2 kazançla tamamladı.

Pamuk yüzde 2,8, şeker yüzde 1,9 değer kaybetti.

Analistler, kuraklık endişeleriyle soya fasulyesi ve kakaoda yükselişler görüldüğünü söyledi.

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının parasal sıkılaşma hamlelerinin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyeceğine dair endişeler ise pamuk fiyatlarını olumsuz etkiledi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin tarım emtiası üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna'nın önemli hububat üreticileri ve aynı zamanda ihracatçıları olduğunu ifade eden Ergezen, bu iki ülke arasındaki gerilimin artmasının arz endişelerini de beraberinde getirdiğini aktardı.

Pamuk fiyatlarındaki düşüşe değinen Ergezen, ABD'den gelen yüksek enflasyon verileri ile beraber faiz artırım endişelerinin de arttığını dile getirdi. Ergezen, pamuk gibi ekonomik verilere duyarlı emtiada bu nedenle satış olduğunu belirterek, faiz artırımları sonucunda ekonomik büyümenin yavaşlaması ve pamuk talebinde de düşüşün beklendiğini söyledi.

Zafer Ergezen, kahve fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak da, "Güney Amerika'da yaşanan elverişsiz hava koşulları, kahve üretim beklentilerini de olumsuz etkiliyor. Artan arz endişeleri, kahve fiyatlarının güçlü kalmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.