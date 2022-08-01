Emtia piyasasında ralli haftası

AA

Çin'de emlak krizine ilişkin risklerin devam etmesine karşın emtia piyasasındaki yükselişler devam etti.

Geçen hafta altın yüzde 2,2, gümüş yüzde 9,5, paladyum yüzde 4,2 ve platin yüzde 2,6 değer kazandı.

Analistler, Fed'in beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın "gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği" mesajı vermesinin altına olan talebi artırdığını söyledi.

Metallere geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu.

Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 5,9, kurşun yüzde 1,2, nikel yüzde 2 ve çinko yüzde 9,4 artış kaydetti.

Arz risklerinin talep endişelerini dengelemesi geçen hafta bakırdaki yükselişi durduramadı.

Brent petrol geçen hafta yüzde 4 değer kazandı. Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, geçen hafta, Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Brent petroldeki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varillik düşüşle 422 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 5 milyon 600 bin varil azalışla 474 milyon 500 bin varile geriledi.

G7 ülkelerinin, AB'nin Rus petrolünün deniz yoluyla ithalatını yasaklayan yaptırımlarının yürürlüğe girdiği 5 Aralık'a kadar Rus petrol ihracatında bir fiyat sınırlama mekanizması oluşturmayı hedeflediğine yönelik haber akışı da arzın daralacağı endişelerine neden olarak fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

TARIMDAKİ YÜKSELİŞ DURMUYOR

Geçen hafta tarım grubu emtialarında da sert yükselişler söz konusu oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 7, mısır yüzde 10,3, soya fasulyesi yüzde 12 ve pirinç yüzde 0,1 artış kaydetti.

Buğday fiyatlarında tahıl koridoru anlaşması ile görülen iyimserlik, Rusya'nın Ukrayna'da Odesa limanını vurmasıyla dağıldı. Bir Rus yetkilinin "Rus ihracatının önündeki engellerin kaldırılmaması halinde tahıl anlaşmasının çökebileceğini" söylediğine dair haberler de buğday fiyatlarının artmasına neden oldu. Artan hava sıcaklıkları ve üretim tahminlerinin önceki aya göre düşüş göstermesi de fiyatları yukarı yönlü etkiledi.

Küresel çapta artan hava sıcaklıkları soya fasulyesi, mısır ve pirinç fiyatlarındaki yükselişi tetikledi.

Kahve yüzde 5,3, kakao yüzde 1,4 ve pamuk yüzde 6,4 artış kaydederken, şeker yüzde 1,8 değer kaybetti. Dolar endeksinde yaşanan gerilemeyle beraber emtialardaki tepki alımları ve varlık fiyatlarındaki toparlanma kakao, kahve ve pamuk fiyatlarını olumlu etkiledi.

Ayrıca, kahve ihracatındaki artışla kahve fiyatları da yükseldi.

Analistler, faiz artırımları beklentileriyle ekonomik büyümeye yönelik endişelerin fiyatlarda değer kaybına neden olduğunu söyledi.

Haber Görseli: AA