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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Emtia piyasasında Fed'e ilişkin belirsizlikler satış baskısına neden oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Emtia piyasasında Fed'e ilişkin belirsizlikler satış baskısına neden oldu

        Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri ne zaman indirmeye başlayacağına yönelik artan belirsizliklerle satış baskısı öne çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:59 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:59
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        Emtia piyasasında satış baskısı
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        Fed'in, faizleri beklenenden daha geç indireceğine yönelik endişelerin artması geçen hafta emtia piyasasının yönü üzerinde belirleyici oldu.

        Analistler, bankanın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin emtia fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, bunun da emtia piyasasında satış baskısına neden olduğunu dile getirdi.

        ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 85'ten yüzde 62'ye geriledi.

        Öte yandan, geçen hafta başında açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) geçen yılın son toplantısına ait tutanakları, banka yetkililerinin, politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

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        ALTIN YILIN İLK HAFTASINA KAYIPLA BAŞLADI

        Geçen hafta altın yüzde 0,9, gümüş yüzde 2,6, platin yüzde 2,7, paladyum yüzde 6,2 değer kaybetti.

        Altın böylece yılın ilk haftasına düşüşle başladı.

        Güçlenen dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin altın fiyatlarının gidişatında belirleyici olabileceğini söyledi.

        Paladyum fiyatları, elektrikli araçların yaygınlaşmasının normal otomobillere talebi azaltabileceğine dair endişelerle düştü.

        Baz metallere bakıldığında ise geçen hafta bakır yüzde 2,4 değer kaybederken, kurşun yüzde 2,5, alüminyum yüzde 3, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 2,3 arttı.

        Geçen hafta Brent petrol yüzde 2,5, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 15,6 artış kaydetti.

        ABD'de stokların düştüğünü gösteren veriler ve Orta Doğu'da devam eden gerginliğin etkisiyle Brent petrol fiyatları arttı. Küresel petrol rezervlerinin çoğunu barındıran Orta Doğu'da artan gerginlik, bölgede küresel tedarik zinciri krizinin oluşması ve enerji sevkiyatlarının olumsuz etkilenmesi endişelerini körüklüyor. Bu durum da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

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        ABD'de hava sıcaklıklarının daha fazla düşeceği ve ısınma talebinin artabileceğine yönelik tahminlerle doğal gaz fiyatları arttı.

        TARIM GRUBUNDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖRÜLDÜ

        Tarım grubunda geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9, mısır yüzde 2,2, soya fasulyesi yüzde 3,2, pirinç yüzde 0,4 değer kaybetti.

        ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 1, kahve yüzde 2,9 değer kaybederken, kakao yüzde 0,2, şeker yüzde 2,4 arttı.

        ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI), aralıkta 47,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesi sonrasında dolar endeksindeki toparlanma buğday fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

        ABD'de haftalık mısır ve pirinç ihracatının artması ise arz endişelerini azaltarak mısır ve pirinç fiyatlarının düşmesine neden oldu.

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        Hindistan'da şeker üretiminin azalması şeker fiyatlarının yükselmesine yol açtı.

        Ulusal Kooperatif Şeker Fabrikaları Federasyonundan alınan son veriler, Hindistan'daki şeker üretiminin 1 Ekim-31 Aralık 2023 tarihlerinde yıllık yüzde 7,6 düşüşle 11,2 milyon tona gerilediğini gösterdi.

        El Nino hava olayının üretimi olumsuz etkileyebileceği endişeleri de kakao ve şeker fiyatlarının yükselmesine neden olan başka bir faktör olarak öne çıktı.

        Brezilya'da, yağışların artacağına dair tahminlerle kahve fiyatları düştü. Analistler, yağışların artmasıyla kahve üretiminin de yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

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