Emtia piyasasında düşüşler hızlandı

Merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesiyle emtia piyasasında geçen hafta da düşüşler görüldü.
Emtia piyasasındaki satış baskısı devam ediyor.
ABD'de açıklanan enflasyonun 41 yılın zirvesini görmesiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşlerin kuvvetlenmesi sonucu emtia piyasasında geçen hafta da düşüşler kaydedildi.
ABD'de enflasyon, mayısta yıllık bazda yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylül için faiz artışı sinyali verdi. Banka, ayrıca Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının Temmuz 2022'de biteceğini duyurdu.
Tahvil faizlerinin arttığı ve dolara olan talebin gücünü koruduğu bu süreçte, emtia ve diğer ülke para birimleri üzerindeki baskı da arttı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta 3,1720 ile 1 ayın en yüksek seviyesini gördü. Dolar endeksi de 104,23 seviyesine kadar çıkarak yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Geçen hafta altın yüzde 1,1 değer kazanırken, gümüş yüzde 0,2, paladyum yüzde 2,1 ve platin yüzde 4 değer kaybetti.
Altında geçen hafta oynak bir seyir görülmesine karşın pay piyasalarında risk iştahının azalması sonrası yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, altın da haftayı yükselişle tamamladı.
METALLERDE DE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Geçen hafta metallere de düşüş eğilimi hakim oldu.
Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 0,8 değer kazanırken, kurşun yüzde 0,3, alüminyum yüzde 3,4, nikel yüzde 0,2 ve çinko yüzde 3,6 azalış kaydetti.
Analistler, küresel bazda enflasyonun zirveleri gördüğü ve savaşın etkili olduğu bir ortamda metallere talebin azaldığını belirtti.
Enerji emtialarına ise karışık bir seyir hakim oldu. Brent petrol haftayı yüzde 0,2 düşüşle tamamlarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 0,3 artış kaydetti.
Küresel piyasalardaki talep artışı ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle Brent petrolde geçen hafta yükseliş görülmesine karşın Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisi düşüşe neden oldu. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası Brent petroldeki düşüşlerin hızlandığına dikkati çekti.
TARIM EMTİALARINDA DA GERİLEMELER GÖRÜLDÜ
Tarım emtialarında da gerilemeler görüldü. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 3,1 artarken, mısır yüzde 0,9, soya fasulyesi yüzde 7,7 ve pirinç yüzde 3,2 azalış kaydetti.
New York Ticaret Borsası'nda işlem gören pamuk yüzde 4,2 değer kazandı.
ICE piyasasında ise kahve yüzde 1,9, şeker yüzde 1,3 ve kakao yüzde 1,7 değer kaybetti.
Artan gübre fiyatları nedeniyle soya fasulyesine talepte de gerilemeler görüldü.
ÜRETİM VE STOK TAHMİNLERİNDEKİ DÜŞÜŞ BUĞDAY FİYATLARINI DESTEKLEDİ
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni açıklanan üretim ve stok tahminlerindeki düşüşün buğday fiyatlarını desteklediğini ifade etti.
Ergezen, ekonomik büyümeye yönelik endişeler ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haberlerin emtialar genelinde etkili olmaya devam ettiğini vurguladı.
Pirincin haftayı düşüşle tamamladığını ifade eden Ergezen, Uzak Doğu'da kapanmaların azalmasıyla talep endişelerinin azaldığını ve arz beklentisinin arttığını, bunun da vadeli fiyatlar üzerinde satış baskısının artmasına yol açtığını söyledi.
Ergezen, pirinçte üretim tahminlerinin yükselmesinin de satışların artmasına neden olduğunu belirtti.
Pamuğun haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, "Uzak Doğu'da kapanmaların azalmasıyla ekonomik büyüme ve talep beklentileri artıyor. Ayrıca, yeni stok tahminlerinde düşüş olması alıcıların artmasına yol açtı." dedi.
Ergezen, Brezilya'da mayıs ayının ikinci yarısındaki üretim rakamlarının beklentilerden daha iyi gelmesi ve doların güçlenmesinin şekerdeki satış baskısını artırdığını söyledi.
Kahvenin haftayı düşüşle kapattığını aktaran Ergezen, "Dünyanın en büyük robusta türü kahve üreticisi Vietnam'da önceki yıla göre düşüş olsa da halen iyi bir rekolte bekleniyor. Ayrıca, doların güçlenmesiyle satış baskısı artıyor." diye konuştu.
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