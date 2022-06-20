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Emtia piyasalarındaki düşüş geçen hafta da sürdü.

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerinin artmasıyla emtia piyasasında da satış eğilimi hızlandı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor.

Söz konusu endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını artırırken, tahvil piyasalarında da oynaklığın sürdüğü görülüyor.

Bu gelişmelerle emtialara talepteki azalış da devam etti.

Geçen hafta altın yüzde 1,7, platin 4,3, paladyum 6,2, gümüş yüzde 1 geriledi.

Analistler, şahin politikaların küresel büyüme üzerinde yarattığı endişeler nedeniyle değerli metallerin olumsuz etkilendiğini belirtti. Elektrikli araçların üretimi arttıkça paladyuma talebin azalacağına yönelik öngörülerle de paladyum geriledi.

Yakın vadede metal görünümünün baskı altında kalmaya devam etmesi öngörülüyor. Çin yeni kısıtlama ve ekonominin durgunlaşması riskleriyle hassas bir döneme girerken bunun da metallere olan talebi azaltabileceği tahminlerine yer veriliyor.

Tezgah üstü piyasada haftayı bakır yüzde 5,1, alüminyum 6,3, kurşun 3,2, nikel 6,7, çinko yüzde 4,9 kayıpla tamamladı.

Jeopolitik risklerin tetiklediği daha düşük büyüme veya endüstriyel üretim olasılığı, yüksek enflasyonun ekonomiyi daha fazla etkilemesi, veya Kovid-19'un etkilerinin beklenenden daha uzun sürmesi bakıra talebi olumsuz etkiliyor.

DOĞALGAZDA KAYIPLAR YÜZDE 20'Yİ AŞTI

Enerji emtialarında da satış ağırlıklı bir seyir söz konusu oldu. Brent petrol yüzde 7,5, New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgaz yüzde 20,8 azalış kaydetti.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında zemin kazanan talep endişeleri etkili oldu. Çin'de artan Kovid-19 vakaları sonrası bazı tedbirlerin yeniden uygulamaya sokulması, ülkede salgının tam olarak kontrol altına alınamamış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi ülkede ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceği ve talep düşüşü endişelerine neden oldu.

Uzmanlar, Çin'deki Kovid-19 kısıtlamaları yanı sıra küresel enflasyon ve ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin gelecek aylarda petrol talebinde düşüşe yol açacağı algısının piyasalarda güçlendiğini kaydetti.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Freeport LNG terminalinde çıkan yangın sonrasında da New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgazda satışlar hızlandı.

TARIM EMTİALARI DA DÜŞTÜ

Geçen hafta tarım emtialarında düşüş eğilimi söz konusuydu.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören mısır yüzde 1,7, artarken, buğday 3,7, pirinç 0,2, soya fasulyesi yüzde 2 azaldı. New Yort Ticaret Borsasında işlem gören ekim vadeli pamuk yüzde 3,5 azalış kaydetti.

ICE piyasasında ise kahve yüzde 1,01, şeker 1,9, değer kaybederken, kakao yüzde 0,1 değer kazandı.

Kuraklıktan dolayı üretimin azalacağına yönelik endişelerle mısır fiyatları yükseldi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz artırımı ile beraber ekonomik büyümede yavaşlama endişelerinin arttığını belirterek, "Faiz artırımları, dolar endeksini yukarı çekiyor. Bu da tüm emtia piyasalarında satış baskısına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Buğdayın haftayı düşüşle kapadığını aktaran Ergezen, ABD ve Avrupa'da buğday hasadının beklentilerden hızlı ilerlediğini dile getirdi. Ergezen ayrıca Ukrayna buğdayı için ihracat koridoru oluşacağı haberlerinin de etkili olduğunu söyledi.

Pirinçteki düşüşe değinen Ergezen, üretim tahminlerindeki artış ve Uzakdoğu'da kapamaların azalmasının fiyatlarda satış baskısının artmasına yol açtığını kaydetti.

Ergezen, pamuğun da haftayı değer kaybıyla tamamladığını dile getirerek, "Fed'in faiz artırımı ile beraber ekonomik büyümede yavaşlama endişeleri artıyor. Bu da ekonomik verilere duyarlı pamuk piyasasında satışların artmasına yol açtı." dedi.

Kahvenin ise haftayı düşüşle tamamladığını vurgulayan Ergezen, "Dünyanın en büyük robusta türü kahve üreticisi Vietnam'da önceki yıla göre düşüş olsa da halen iyi bir rekolte bekleniyor. Ayrıca doların güçlenmesiyle, satış baskısı artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Görseli: AA