Emtia piyasalarında, jeopolitik gelişmeler ve Fed'in faiz indirimi fiyatlandı

Bunlarla birlikte, ABD'nin tarifelere ilişkin adımları piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam etti.

Önceki hafta ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan ekonomik yavaşlama endişeleri yeni haftaya da taşınırken, bu durum Fed'in faiz indirimine dair beklentileri artırdı.​​​​​​​

Analistler, yatırımcıların odağının gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildiğini, para piyasalarında ise Fed'in eylül toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade ediyor.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin yürürlüğe girdiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişle küresel gıda fiyatlarının temmuzda iki yılı aşkın sürenin zirvesine çıktığını, FAO Gıda Fiyat Endeksi'nin 130,1'e yükselerek aylık yüzde 1,6 arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,29 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 1 azalışla 98,2'ye indi.

Değerli metaller arasında paladyum değer kaybetti

Değerli metaller tamamlanan haftada, ABD'nin geniş kapsamlı tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle artan güvenli liman talebiyle paladyum hariç yükseldi. ABD'de istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi de değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur oldu.

Altının ons fiyatı, ABD'nin altın tarifelerine ilişkin belirsizlik, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin etkisiyle destek buldu.

Bununla birlikte, Citigroup, üç aylık ons altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara, beklenen işlem aralığını 3 bin 100 dolar ile 3 bin 500 dolar aralığından 3 bin 300 dolar ile 3 bin 600 dolar aralığına yükseltti.

Banka tarafından, "ABD'de büyüme ve gümrük vergileriyle ilgili enflasyon endişelerinin 2025'in ikinci yarısında yüksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum, zayıflayan dolarla birlikte altının ılımlı bir şekilde yükselerek yeni rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel güçlü seyrini korudu. Güçlü yatırım talebi, sanayi kullanımının sürmesi, zayıflayan dolar endeksi ve Fed'den faiz indirimi beklentileri fiyatlamaları pozitif yönde destekledi.

HSBC ise yüksek altın fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2025 ortalama gümüş fiyatı tahminini ons başına 30,28 dolardan 35,14 dolara yükseltti. Banka tarafından, altının rekorlarının gümüşü de yukarı çektiği, rallinin temelde altına bağlı olduğu belirtildi.