Emtia piyasalarına geçen hafta pozitif seyir hakim oldu

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Analistler, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasının ardından resesyon endişelerinin güç kazanmasıyla dolara olan talebin azaldığını ve emtia piyasasında işlem gören ürünlere talebin arttığını, arza yönelik endişelerin de emtia fiyatlarındaki yükselişleri tetiklediğini bildirdi.

Dünya genelinde ekonomik aktiviteye ilişkin kaygılar günden güne güçlenirken, ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta açıklanan haziran ayı toplantı tutanaklarından alınan sinyaller de fiyatlamaları zorlaştıran başka bir etken oldu. Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin haziran toplantısında faiz oranının 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu veya böyle bir teklifi destekleyebileceklerini belirttiklerini ortaya koydu.

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Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 93 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı yönündeki öngörü güçlü kalmaya devam ediyor.

ALTININ ONS FİYATI, 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ EĞİLİMİN SONLANDIRDI

Geçen hafta gümüş ve paladyum yüzde 1,4, altın yüzde 0,3 ve platin yüzde 0,9 değer kazandı. Altının ons fiyatı ve platin, böylelikle üst üste 3 haftalık düşüş eğilimini sonlandırmış oldu.

Analistler, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon endişelerini artırmasının ardından altına talebin arttığını söyledi.

Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) altın fiyatlarının gelecek dönemde destekleyici görünüm sergilemeye devam edeceğinin beklendiğini bildirmesinin altının ons fiyatını yukarı yönlü etkilediğini ifade eden analistler, Çin'de Caixin imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) beklentilerden az gerilemesinin gümüş fiyatlarını destekleyen başlıca etkenlerden biri olduğunu belirtti.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI SON BİR AYIN EN YÜKSEĞİNDE

Geçen hafta baz metallerde ise karışık bir seyir öne çıktı.

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Haftayı alüminyum yüzde 0,5, çinko yüzde 0,6 ve kurşun yüzde 3,6 azalışla kapatırken, bakır yüzde 0,3 ve nikel yüzde 2,5 değer kazanarak üst üste 2 haftalık düşüş eğilimlerini sonlandırdı.

Enerji emtiasında da geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

Brent petrol yüzde 4 değer kazanarak son bir ayın en yükseğine çıkarken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 8,4 azaldı.

Suudi Arabistan 1 milyon varillik arz kesintisini ağustosa uzatacağını belirtti. Rusya günlük petrol arzını 500 bin varil, Cezayir de 200 bin varil azaltacağını duyurdu.

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimlerinde düşüşe gideceği haberleri petrol fiyatlarının yükselişini desteklerken, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de hükümetin daha fazla ekonomik destek paketi açıklamayabileceğine yönelik haber akışı da fiyatları yukarı yönlü etkileyen başka bir unsur oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4,4 milyon varil düştüğünü açıkladı. Beklenti, stokların 1,8 milyon varil düşmesi yönündeydi.

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Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların artmasını sağladı.

Öte yandan, doğal gaz fiyatları, ABD'de elektrik sağlayıcılarının klimalara güç sağlamak için doğal gaz talebini azaltacak daha ılık bir hava tahmini üzerine sert düştü.

ABD'de elektrik üretimindeki azalış da doğal gaz talebini olumsuz etkilerken, anormal derecede ılıman geçen kış aylarında zayıf ısıtma talebinin neden olduğu yüksek stoklar, doğal gaz fiyatlarını düşürmeye devam etti.

TARIM EMTİALARINDA GENEL OLARAK YÜKSELİŞ EĞİLİMİ ÖNE ÇIKTI

Tarım emtialarında ise geçen hafta yükseliş eğiliminde bir seyir izlendi.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 0,1, mısır yüzde 0,4 ve pirinç yüzde 3,5 değer kazanırken, soya fasulyesi yüzde 1,8 azalış kaydetti.

Intercontinental Exchange'de (ICE) pamuk yüzde 0,8, kahve yüzde 0,5 ve şeker yüzde 3,2 artarken, kakao yüzde 1,5 değer kaybetti.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Potsdam İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü, küresel ısınmanın gıda enflasyonunda 2035'e kadar yüzde 0,92 ila yüzde 3,23 arasında, manşet enflasyonda ise yüzde 0,32 ila yüzde 1,18 arasında artışa yol açacağını tespit etti.

Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin belirsizliklerle arza yönelik endişeler artarken, Rusya Dışişleri Bakanlığı, internet sitesi üzerinden yayımladığı açıklamada, Rusya'nın Tahıl Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini sorumlu bir şekilde yerine getirmeye devam ettiğini ancak anlaşmanın daha fazla devam etmesi için bir gerekçe görmediğini belirtti.

Söz konusu gelişme, özellikle buğday, mısır ve pirinç gibi tarım emtialarının fiyatlarında yükselişe sebep oldu.

Rabobank'ın 2022-2023 sezonu için kahve açığı beklentisini 6,4 milyon torbaya çıkarmasıyla kahve fiyatları yükseldi. El Nino hava olayının devam etmesiyle şeker üretimine ilişkin endişeler emtianın fiyatını yükseltirken, Tayland'daki kurak hava koşullarının ön plana çıkması şeker fiyatlarını destekleyen başka bir etken oldu.

Hafta başında 3.414 dolarla Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören kakao ise bu seviyeden gelen kar satışlarıyla geriledi.