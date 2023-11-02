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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası EMS Yapı Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        EMS Yapı Sivasspor: 4 - Artvin Hopaspor: 0 MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında EMS Yapı Sivasspor, TFF 3. Lig ekibi Artvin Hopaspor'u 4-0 yenerek 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 16:26 Güncelleme: 02.11.2023 - 16:26
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        Sivasspor 4 golle kazandı
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        6. dakikada Hakan Arslan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Beycan Kaya'nın solundan ağlara gitti: 1-0.

        35. dakikada Ziya Erdal'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan N'Jie, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Manaj'a verdi. Manaj'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

        42. dakikada ceza sahası dışından N'Jie topa sert vurdu. Kaleci Beycan Kaya'dan dönen meşin yuvarlak, Manaj'ın önünde kaldı. Manaj, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 3-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi Sivasspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        87. dakikada Eren Kaya'nın ara pasında topla buluşan Muhammed Sinan Kaya, sol çaprazdan ceza alanı içine girdi. Muhammed Sinan Kaya'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.

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        Karşılaşma, ev sahibi ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Pekmezci

        EMS Yapı Sivasspor: Erhan Erentürk, Murat Paluli, Camara (Dk. 62 Mehmet Albayrak), Poungouras, Ziya Erdal, Abdulkadir Parmak, N'Jie (Dk. 68 Barrow), Keita (Dk. 62 Eren Kaya), Hakan Arslan (Dk. 69 Kvet), Ahmed Musa, Manaj (Dk. 62 Muhammed Sinan Kaya)

        Artvin Hopaspor: Beycan Kaya, Ömercan Öndaş, Baran Topaloğlu, Murat Ulusoy (Dk. 61 Sercan Uslu), Halil Emre Yiğit, Ahmet Can Özer (Dk. 75 Caner Solmaz), Ufuk Ayaydın, Niyazi Çolak, Bedirhan Kolkoparan (Dk. 80 Batuhan Kurt), Mehmet Aytemiz (Dk. 46 Ramazan Özkabak), Kerim Acaralioğlu (Dk. 46 Gökhan Günel)

        Goller: Dk. 6, 35 ve 42 Manaj, Dk. 87 Muhammed Sinan Kaya (EMS Yapı Sivasspor)

        Sarı kartlar: Dk. 37 Murat Ulusoy (Artvin Hopaspor), Dk. 54 Manaj, Dk. 81 Poungouras (EMS Yapı Sivasspor)

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