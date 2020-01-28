DHA

Deneyimli eldiven, İbrahim Üzülmez´e dair ise "Disiplin, mert bir adam, işine çok saygısı var. Antrenörlük oyuncu idare etme sanatı, İbrahim hoca da iyi bir sanatkar" diye konuştu.

Bursaspor´un devre arasında kadrosuna kattığı 32 yaşındaki eldiven Emrullah Şalk, kulüp televizyonuna samimi açıklamalarda bulundu. Bursaspor Kulübü´ne transfer sürecini aktaran deneyimli kaleci, yeşil-beyazlı kulüp için Adana Demirspor´da 1.5 yıllık kontratını feshettiğini dile getirdi.

"İÇİMDE HEP BURSASPOR´DA OYNAMA HAYALİ VARDI"

Kendisine farklı kulüplerden de teklifler olmasına karşın Bursaspor´u tercih ettiğine işaret eden Emrullah Şalk, "5 yıl önce Balıkesirspor´da oynuyordum, 39 yıl sonra Süper Lig´e çıkma sevinci yaşamıştık. Yakın olduğundan devamlı hazırlık maçları yapmaya Bursa´ya geliyorduk, içimde hep bir gün Bursaspor´da oynama hayali vardı. Geçtiğimiz sezon İbrahim (Üzülmez) hoca ile birlikte çalıştık ve şampiyonluk yaşadık. Bursaspor´dan transfer teklifi alınca heyecanlandım, daha sonra Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ile transfer için görüşmeye başladık. Öte yandan 1.5 yıllık çok önemli bir kontratım vardı, 32 yaşındayım. Bir muhasebe yapıyordum kafamda, son olarak `Hiç önemli değil, Bursaspor´a gideceğim´ diyerek kontratı feshettim. TFF 1´inci Lig´den de kulüpler transfer teklifleri bulunduğunda Bursaspor'a gideceğimi söyledim. Ardından transferimiz gerçekleşti" dedi.

"CAMİA, BİR KULÜBÜN GELECEĞİNİ KURTARMA DAVASI OLDUĞUNU HİSSETTİRDİ"

İmza töreninde "Bu bizim için şampiyonluk değil, bir kulübün geleceğini kurtarma davası" ifadesini kullanan deneyimli eldiven, bu sözlerinin hatırlatılması üzerine ise "Bursaspor Kulübü´nün tek çıkar yolu Süper Lig´e çıkmak. Taşıma su ile değirmen dönmez, bugün sanayi odası, yarın belediye başkanı, diğer gün iş insanı yardım eder ama nereye kadar? Kalıcı bir şeyler için bu takımın Süper Lig´de olması gerekiyor. Kapısından içeriye girdiğim ilk andan itibaren de, camia bana bunun bir şampiyonluk değil de bir kulübün geleceğini kurtarma davası olduğunu hissettirdi. Hayatımda ilk defa öyle bir imza töreni yaşadım. Sağ olsunlar, çok olumlu tepkiler aldım. Tamamen o anı yaşayarak söylediğim bir şeydi, bu doğrultuda hareket edeceğim" diye konuştu.

"ÇAĞLAR KARDEŞİM GİBİ"

Bursaspor´da bu sezon istikrarlı olarak forma giyen ve takımın en fazla süre alan isimlerinden biri olan kaleci Çağlar Şahin Akbaba´ya dair de samimi açıklamalarda bulunan Emrullah Şalk, "Şu an oynayan bir kalecimiz var, Çağlar oynadığı müddetçe de desteğimiz sürecek, sıramızı bekleyeceğiz. Çağlar benden çok daha iyi bir kaleci, ben de ondan daha tecrübeliyim. Çağlar, kardeşim gibi. Aramızda çok iyi bir bağ var. Hep böyle oynasın, ben devamlı onun arkasında beklemeye razıyım. Neresinden bakarsanız bakın Bursaspor´un bu ligde yeri yok. Çok yüksek bir borçtan da bahsediliyor, bunun da tek kurtarır yönü Süper Lig´e çıkmak" ifadelerini kullandı.



"MÜCADELE ÜZERİNE KURULU BİR LİG"

TFF 1´inci Lig´de uzun yıllar görev aldığını ve ligi çok yakından takip ettiğini belirten 32 yaşındaki kaleci, taraftara da seslendi. Bursaspor´un çok büyük başarılar yakaladığından, çok büyük beklentilerin bulunduğunu ve çıtanın yüksekte olduğunu söyleyen Şalk, "Bazen, bazı maçlarda oyundan, skordan ötürü memnuniyetsizlik olabilir. Bu lig, dışarıdan bakıldığı gibi kolay değil. Mücadele üzerine kurulu bir lig. Sabır ön planda. Son dakikada bulduğumuz goller de bence şampiyonluk alameti. Takım son ana kadar mücadeleyi bırakmıyor. Fatih Karagümrük galibiyetinin de en büyük etkenlerinden biri taraftar. Bir kulübün geleceğini kurtarmada en büyük katkıyı taraftarın vermesi gerekiyor. Onlar destek verdiğinde neler olacağı ortada. Daha önce başladığımız işleri güzel bitirdiğimiz gibi, bu yıl da inşallah güzel bitirmek nasip olur" dedi.

"İBRAHİM HOCA, DİSİPLİNLİ, İŞİNE SAYGILI MERT BİR ADAM"

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği´nde forma giyerken, şu anki teknik direktörü İbrahim Üzülmez ile birlikte çalışan Emrullah Şalk, deneyimli teknik adamın en ince ayrıntısına kadar her şeyi düşündüğünü dile getirdi. İbrahim Üzülmez´in en büyük artılarından bir tanesinin, mevcut anı ve olayı çok yaşaması olduğuna işaret eden Şalk, "İzleyenler de kulübede görüyor. Duygusal bir adam, mert bir adam ve işine çok saygısı var. İbrahim hocanın en sevdiğim özellikleri bunlar. O´nun için kolay diye bir şey yok. Geçen sezon Gençlerbirliği´nde güzel günlerimiz geçti. Bu ligde de tecrübe sahibi. İşine saygısı olan, disiplinli ve gördüğü doğruyu söyleyen bir adam. Benim gözümde bugün ligler arasında çok fazla kalite farkı yok. Antrenörlük de oyuncu idare etme sanatı. 25 farklı bölgeden, ırktan, dinden, kültürden insanlar var. Bu birbirinden farklı topluluğu kaynaştırıp idare eden başarılı oluyor, İbrahim hoca da iyi bir sanatkar" değerlendirmesinde bulundu.