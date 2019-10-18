Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, bu sezon bir ilki yaşadı. Emre, Sivasspor ile Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan lig maçında bu sezon ilk kez formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, 11’de başlattığı 24 yaşındaki futbolcuya 76 dakika süre verdi. Emre’nin yerine Jean Michael Seri oyuna dahil oldu.