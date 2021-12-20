Emre Sakçı yarı finalde

AA

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Abu Dabi'de devam eden şampiyonada ay-yıldızlı yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada seçmelerde yüzdüğü 25.87'lİk derecesi ile ikinci olarak yarı final yüzmeye hak kazandı.

Federasyon, milli sporcuyu ve antrenörü Türker Oktay ve Bahar Oktay'ı tebrik ederek, yarı finalde başarılar diledi.