DHA

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 25.74'lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı. Sakçı, 26.06'lık derece elde eden olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan Büyük Britanyalı Adam Peaty'yi geride bıraktı. Emre Sakçı, dün yapılan erkekler 100 metre kurbağalamada ise 56.62'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Yeni tip koronavirüs salgını ve uygulanan karantinadan en çok etkilenen branşlar arasında gelen yüzmede, sporcular uzun bir süre havuza giremedi. Salgın ve karantinanın bütün planları bozmasına rağmen performansından ödün vermeyen Emre Sakçı, haziran ayında buluştuğu havuzda kısa sürede toparlandı. Antrenörleri Türker Oktay ve Bahar Oktay'ın hazırladığı çalışma programı ile form tutan Emre Sakçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde büyük başarı gösterdi. Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyon açısından kısıtlı geçen bu dönemde Emre Sakçı'nın erkekler 50 metre kurbağalamada birincilik kürsüsüne çıkması hem motivasyonuna katkı sağladı hem de Tokyo Olimpiyatları öncesi Türk sporuna umut verdi.

"ÇOK DAHA GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDEREK ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Emre Sakçı, Türkiye´ye ve Fenerbahçe´ye böyle bir başarı getirdiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah bunlar fragman olacak. Çok daha güzel yarışlar çok daha güzel başarılar elde ederek ülkemize getireceğiz. Alttan gelen kardeşlerim için de çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşünüyorum bunun. Onlar da bunun ne kadar yapılabilir ve mümkün olduğunu görürler. Zihinlerindeki o duvarı daha kolay aşabilirler. Onlar için de çok önemli bir adım olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ADAM PEATY MESAJ ATARAK TEBRİK ETTİ"

Büyük Britanyalı Adam Peaty'i geride bırakmanın çok keyifli ve güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Emre Sakçı, "Adam Peaty belki de yüzme tarihinin en iyi yüzücüsü. Michael Phelps´in bile bu kadar uzak ara önde götürdüğü bir yarış olmamıştı. Burada açıkçası Adam Peaty´i geçmeyi bekliyordum çünkü form durumum bunu gösteriyordu. Birbirimize karşı yarışmak zaten çok keyifli. Akşam otele gittiğimizde de bana mesaj attı tebrik etti. Sonra da konuştuk zaten birbirimize karşı yarışmak da çok keyifli bir de oradan birincilikle çıkmak üzerine kaymak oldu diyebilirim" diye konuştu.

"OLİMPİYATLARDA FİNAL ŞANSIMI YÜKSEK GÖRÜYORUM"

Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları´ndaki final şansı ile ilgili olarak, "Geçen yaz yüzdüğüm derece zaten bugüne kadar ilk 3 yapıyordu. Tabii ki de yüzme çok hızlı ilerliyor özellikle son 10 yıldır. Önümüzdeki olimpiyatlarda nasıl dereceler çıkacak kimse bilmiyor ama biz de elimizden geldiği şekilde oraya hazırlanıyoruz. İnşallah orada da çok güzel bir formda mücadele edeceğim. Final şansımı da yüksek olarak görüyorum açıkçası" şeklinde konuştu.

"UZUN KULVAR HAVUZU OLDUĞUNDA DA ÇOK DAHA GÜZEL BAŞARILAR GELECEKTİR"

Kısa kulvardaki başarılarının uzun kulvarın önüne geçtiğini belirten Emre Sakçı, "Bunun sebebi de İzmir´de kısa kulvar bir havuza sahip olmamız ve bu havuzun bize ait olması. Ancak kendimize ait bur uzun kulvar havuzun olmaması ve buladığımız için de çok zorluk çekerek bu süreci götürmeye çalışıyoruz. Onun da üstesinden güzel geldik aslında havuz olmamasına rağmen. İnşallah uzun kulvar havuzu olduğunda da çok daha güzel başarılar gelecektir" dedi.

"GENÇLERDE DÜNYA REKORU KIRDIĞIM ZAMANKİ DERECEM İLE ŞU ANKİ DERECEMİN ARASINDA ÇOK BÜYÜK BİR FARK VAR"

Emre Sakçı, yaş gruplarında dünyada rekor kıran ilk Türk sporcu olmasının hatırlatılması üzerine, "Gençlerde dünya rekoru kırdığım zamanki derecem ile şu anki derecemin arasında çok büyük bir fark var. Derece farkını da geliştirebildiğim için ve ilerlemeye sürekli devam edebildiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bu gelişim devam ederek daha güzel başarıların habercisi olacaktır" diye konuştu.

"ÇETİN VE ZORLU SINAVLARDAN GEÇTİM"

Çok kısa bir sürede zirveye çıkmadığını belirten Emre Sakçı, "Her olimpik sporcu gibi ben de çok çetin ve zorlu sınavlardan geçtim. Aslında daha tam olarak bir yere çıktığımı düşünmüyorum. O yolun içerisindeyim, yolun daha ortalarındayım hatta. Belki de başındayım. Olimpik sporlarda sporcuların tecrübe ve birikime ihtiyacı oluyor. Ben de bunları kazanıyorum aslında bu genç yaşta. Bundan dolayı çok mutluyum. 2000 yılında başlayan serüvenim aslında olimpik bilince erişmemle bir anlam kazandı ve öyle şekilleniyor. Toplamda 17-18 senemi aldı aslında. Bu da hiç az bir süre değil. Hedeflerim de her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlarda ve en üstlerde ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Güzel başarılar elde etmek aslında. Bunu bir yere kadar gerçekleştirdim, olimpiyat vizemi aldım, tek sıkıntı yapılamaması. İnşallah önümüzdeki sene yapılacak ve orada da ülkemi temsil edeceğim. Şu anda bulunduğum organizasyon zaten en büyük yarış olimpiyatla belki de eşdeğer bir yarış. Çünkü olimpiyata gelen her sporcu burada yer alıyor. O yüzden büyük organizasyonlarda ülkemi temsil ettiğim için de ayrı bir mutluyum" ifadelerini kullandı.

"DERYA BÜYÜKUNCU´YU GEÇMEK BENİ ÇOK ONORE EDER"

Olimpiyatlarda Türkiye adına en çok yüzen sporcu Derya Büyükuncu´nun rekorunu kırma hedefinin olup olmadığı sorulan Emre Sakçı, "Bırakın Türkiye'yi dünyada Derya'dan daha fazla olimpiyat yüzmüş bir sporcu yok. Tabii ki de böyle bir rekora sahip olmak beni çok onore eder ama şu anki hedefim olimpiyatlara katılıp orada daha önce hiç yapılmamış olan yarı final ve final yüzmek. Ülkem adına öncelikli hedefim bu. Tabii ki böyle bir rekora sahip olursam çok büyük bir onur duyarım ve olimpiyat tarihine adımı yazdırmış olurum başarılı bir şekilde" dedi.

TÜRKER OKTAY: "ÜST DÜZEY BİR ORGANİZASYON İÇERİSİNDEYİZ"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün rekortmen yüzücüsü Emre Sakçı'nın antrenörlüğünü eşi Bahar Oktay ile birlikte sürdüren Türker Oktay, Uluslararası Yüzme Ligi'nin bu sene gerçekleştirilen profesyonel bir yarış olduğunu belirterek, "Dünyanın en iyi yüzücülerin bulunduğu bir organizasyon. Aynı zamanda yüzücülerin de maddi kazanç sağlayabileceği bir organizasyon. Dolayısıyla da katılım kalitesi de yoğunluğu da oldukça fazla. Tabii her isteyen buraya gelemiyor 10 tane takım var. Geçen sene 8´di bu sene 10'a çıkarıldı. 10 takımın da belli bir kontenjanları var, 30 kişi civarında. Dolayısıyla dünyanın en iyi yaklaşık 300 yüzücüsünün olduğu bir organizasyon. Organizasyon işleyişi de mükemmel. Biliyorsunuz pandemiden dolayı dünyada birçok organizasyonu iptal edildi ama Uluslararası Yüzme Ligi iptal edilmedi. Tam tersi bu krizi fırsata çevirmeye çalıştılar. Olimpiyat benzeri bir organizasyon yapılıyor burada. İnanılmaz şekilde burada görsel efektler var ve sporcuları çok motive ediyor. Onun dışında pandemiye karşı kontroller çok üst düzeyde. Sporcuların kaldığı oteller, ulaşım, transferler, hepsi mükemmel bir şekilde ayarlanmış. Çok üst düzey bir organizasyon içerisindeyiz şu anda" dedi.

FENERBAHÇE YÖNETİM KURULU ÜYESİ DİNÇAY: EMRE SAKÇI'DAN OLİMPİYATLARDA DA ÇOK CİDDİ BAŞARILAR BEKLİYORUZ

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, milli yüzücünün başarısını değerlendirdi. İlker Dinçay, "Emre Sakçı'nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum. Gurur veren başarılarının devamını diliyorum. Emre'nin antrenörü Türker Bey'in de emekleri çok büyük. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen Fenerbahçe, dokuz branşta yetiştirdiği sporcularla gerçek bir spor kulübü ve olimpik branşlarda bir sporcu fabrikası. Emre Sakçı'dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz. Sporcularımız, Türkiye'deki başarılarımızın yanında uluslararası alanda da çok iyi sonuçlar elde ediyor, bayrağımızı başarıyla temsil ediyorlar" diye konuştu.

"FENERBAHÇE; YÜZME, KÜREK, YELKEN, ATLETİZM GİBİ FARKLI BRANŞLARDA ÜLKEMİZİN GELECEĞİ OLAN ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURUYOR"

İlker Dinçay, Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcularının geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiğini vurgulayarak, "Fenerbahçeli sporcular; Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Kupası müsabakaları, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası, Belçika'da düzenlenen Diamond Speedo Race yarışları, Avusturya'daki kentinde Multinations Yıldızlar müsabakaları ve İsviçre'deki Sursee kentinde Multinations Gençler Müsabakalarında önemli dereceler aldı, Türkiye rekorları kırdılar. Fenerbahçe; yüzme, kürek, yelken, atletizm gibi farklı branşlarda ülkemizin geleceği olan çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor. Bu Fenerbahçe'nin ülkesine yaptığı hizmetin en güzel göstergesidir. Biz de yöneticiler olarak bu geleneğimizi ve başarıları sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımıza da bize verdiği destek için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.