06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İskoçya'nın Glasgow kentinde devam eden şampiyonada bir ilke imza atan ve Türkiye'ye Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada ilk madalyasını kazandıran Emre Sakçı, duygularını aktardı.
Milli yüzücü, "Avrupa ikincisi olarak 50 metre kurbağalamada Türkiye tarihindeki ilk Avrupa madalyasını kazandım. Madalya ile görüntü vermeyi sevmem ancak madalyayı adıma değil, ülkem, hepimiz için aldım. Bu vesileyle madalyayı kahraman şehitlerimiz başta olmak üzere bütün Türk milletine armağan etmek istiyorum. Ayrıca, bana desteğini ve emeğini hiçbir zaman esirgemeyen ailem, hocam Türker Oktay ve Bahar Oktay, Türkiye Yüzme Federasyonu ve kulübüm Fenerbahçe'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Şampiyonada erkekler 50 metre kurbağalamada havuza giren 22 yaşındaki Emre Sakçı, finalde 25.82'lik derecesiyle Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya elde etmişti.
Emre Sakçı, daha önce erkekler 100 metre kurbağalamada 58.85'lik derecesiyle A barajını aşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılım kotası aldı.
YALÇIN: MADALYANIN FAVORİSİ SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ
Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, altyapıya önem verdiklerini ve genç sporcuların önemli başarılar elde ettiğini söyledi.
Türkiye'de yüzmenin tarihini yeniden yazdıklarını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:
"Ülke olarak gelecekte adımızdan söz ettireceğimiz gibi geçmişin de izlerini taşıyoruz. Büyük devlet olmanın gereğini yapıyoruz. Yüzmede altyapıda önemli yol aldık. Büyük bir yüzücü ailesi oluşturduk. Yüzmede geleceğimiz çok daha iyi olacak. Her organizasyonda madalyanın favorisi sporcular yetiştireceğiz. Emre Sakçı, Türk yüzmesi adına tarihi bir ilki gerçekleştirdi. Bunun devamı gelecek. Bütün emeği geçenleri kutluyorum."
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