Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen International Swimming League´deki son yarışına bugün çıkan Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında 56.51´lik derecesiyle bir kez daha birinci olma başarısı gösterdi.

Sakçı, dün gerçekleştirilen 50 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında da 25.54´le birinci olmuştu.