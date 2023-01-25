Emre Olur, adli kontrol şartıyla tahliye oldu

AA

Suç örgütü elebaşı olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan ve tutuklu yargılanan Ahmet Emre Olur, ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

AA'da yer alan habere göre Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Olur, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık avukatının da hazır bulunduğu duruşmada kimlik tespitinin ardından yargılamaya geçildi.

Savunması alınan sanık Olur, firari sanık Sedat Peker ile önceki dönemlerde görüşmesinin olduğunu söyledi. Peker'i yardımsever ve milliyetçi biri olarak tanıdığını, kendisine sempati beslediğini dile getiren Olur, "Hiçbir dönemde kendisinden talimat almadım. Ben Türkiye'ye geldiğim gün savcılık makamında örgüt üyeliğinden sevk edildim. Sonra iddianame hazırlandı. Sonra ben haberim olmadığı yaralamanın baş aktörü oldum." şeklinde savunma yaptı.

Hayatının hiçbir yerinde şiddetle yan yana gelemeyen birisi olduğunu savunan Olur, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum. Adaletinize güveniyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum. Benim kaçma şüphem yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

"SUÇLU OLSAYDIM DİĞERLERİ GİBİ BAŞKA ÜLKELERE SIĞINMA TALEBİNDE BULUNURDUM"

Sanık Olur, Peker hakkında destekleyici tweet attığını kabul ettiğini, ancak devlete karşı bir şeyinin olmadığını öne sürerek, şunları anlattı:

"Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Sedat Peker 'Ben tweet atamıyorum. Senin takipçin çok. Şahsımı bir yere çekmek istiyorlar. Biz hiçbir zaman devlete karşı olmadık' dedi. Ben de Sedat Peker’in doğru hesaplarını etiketledim ve paylaştım. Bu tweetler suç unsuru içermemektedir ve örgüt faaliyeti olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Ben suçlu olsaydım diğerleri gibi başka ülkelere sığınma talebinde bulunurdum. Kendi isteğimle teslim oldum ve 5 aydır tutukluyum."

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Emre Olur'un tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilip, dosyanın ana dosya ile birleştirilmesi talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan heyet, tutuklu sanık Olur hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirerek tahliyesine hükmetti.

Mahkeme heyeti, dosyayı yine aynı mahkemede görülen "Reis Sedat Peker Suç Örgütü" dosyası ile birleştirilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Olur hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Fotoğraf: DHA