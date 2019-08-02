Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Mor'un, Galatasaray'a transferini tamamlayan sözleşmeye imza attıktan sonra kulüp başkanı Mustafa Cengiz'i makamında ziyaret ettiği, ziyarette ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve 22 yaşındaki futbolcunun, transferin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, Emre Mor'un yurt dışında büyümüş bir futbolcu olduğunu hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Ona bakarken 1961 yılındaki iş gücü anlaşması ve sonrasındaki anlaşmalar aklıma geliyor. Orada bizim kuşaklarımız var. İlk giden kuşaklar maalesef oranın dilini bilmedi. Emre, üçüncü kuşak. Daha sonraki kuşaklar da Türkçe'yi öğrenemedi. Bu kuşaklarda bir dil sorunu oluştu. Buna karşı bir savaş veriyorlar ve Emre bu savaşı Avrupa'da kendi çapında gençliğiyle, ruhuyla verdi. Emre şimdi bu savaşı Türkiye'de verecek."

Milli futbolcunun Galatasaray'da yeteneklerini en iyi şekilde sergileyeceğine inandığını aktaran Cengiz, "Türkiye onun yuvası ve Galatasaray artık Emre'nin evi. Biz burada Emre'nin Allah vergisi yeteneklerini Galatasaray ve Türk futbolu için en iyi şekilde sahada sergileyeceğine, ölümüne mücadele edeceğine inanıyoruz. Artık yuvasını bulmuş bir insanın huzur içinde tüm yeteneğini, karakterini tamamen sahaya ve takımına vereceğine inanıyoruz. Kendisine hoş geldin diyorum." şeklinde görüş belirtti.

ALBAYRAK: "GALATASARAY TARAFTARI, KENDİSİNİ HEYECANLA BEKLİYOR"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise şunları ifade etti:

"Emre evine, yuvasına hoş geldi diyoruz. Galatasaray taraftarı, kendisini heyecanla bekliyor. Bir aydır biz kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Emre'nin Galatasaray'a gelme konusunda ne kadar heyecanlı, ne kadar istekli olduğunu biliyorum. Bu transferin Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum."

EMRE MOR: "GALATASARAY'A GELMEK BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HAYALDİ"

Milli futbolcu Emre Mor, Galatasaray'a transferinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

"Galatasaray'a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi." diyen genç oyuncu, "Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandığı için çok teşekkür ediyorum. İki zor sezon geçirdim. Bana inanıp kucak açarak karşıladıkları için herkese çok teşekkür ediyorum. Bana duyulan güven benim için çok büyük bir anlam ifade ediyor ve tekrar sahaya çıkmayı iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile çok iyi ilişkilerinin olduğunun altını çizen Emre, "Fatih hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum. Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Emre Mor'un, Liv Hospital Ulus'ta sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.