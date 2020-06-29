Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı, futbol A takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri sorumlu üyesi Emre Kocadağ, Beşiktaş Dergisi'nin temmuz sayısında taraftarların merak ettiği soruları yanıtladı. Anayasalarının öze dönüş olduğunu vurgulayan Emre Kocadağ, "Öncelikli hedefimiz, kulübü idari açıdan iyi yönetmek; finansal açıdan yönetilebilir hale getirmek. Bu nasıl olacak? İlk olarak her alanda yeniden yapılanmaya başladık. `Öze dönüş´ bizim bu anlamda anayasamız ve hedefimiz; hem futbol takımında hem amatör branşlarda bunu hedefliyoruz. Futbol tarafında hocamızla beraber altyapı ve A takımı birbirine yaklaştıracak projeleri hayata geçirmenin arifesindeyiz. Beşiktaş´ın geleceğini oluşturacak sporcuları yetiştirme ve aynı zamanda her sene hedefe koşacak şampiyonluklar yaşayacak takım kurma hedefindeyiz. Geçmiş dönemlerde yapılan plansız suni transferler değil, değerinde fayda sağlayacak uzun yıllar hizmet edecek oyuncularla başarıya ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'TASARRUF BİR NUMARALI ÖNLEM'

Tasarrufun önemine dikkat çeken Kocadağ, "Salgın süreci doğuracağı ekonomik sonuçlar itibariyle spor ekonomisini ciddi şekilde küçültecektir. `Tasarruf´, hem şirketlerde hem evlerde bir numaralı önlem olacak. En büyük gelir kapısının sponsorluklar olduğunu düşünürsek, büyük şirketlerin ilk etapta pazarlama bütçelerinin küçülmesi kaçınılmaz. Tabii bu salgın, bizim zaten göreve geldiğimiz günden beri ilk hedefimiz olan tasarruf önlemleri almak ve futbol piyasasında oluşmuş suni düzeni reddedip yetiştirmeye ve geliştirmeye dayalı düzene geçiş felsefemize uygun bir zemin de hazırlamış oldu. Biz zaten salgın olsa da olmasa da planımızı bu çerçevede yapmıştık, planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

'KRİZDEN ÇIKIŞ FEDAKÂRLIKLA OLUR'

Kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun fedakârlık yapması gerektiğini belirten Emre Kocadağ, "Bu krizden çıkış, kulüplerin ve TFF´nin beraberce fedakârlık yaparak atacakları adımlarla olur. Kulüplerin uğradığı kısa vadeli zararlar için finansal destek sağlanması, mali disiplinin harcama limitlerinden ödün vermeden devam etmesi gerekir. Yeni sezonda taraftarın yeniden statları doldurması, bilet fiyatlarında artış yapmamak, hatta indirime gitmek de gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'RADİKAL KARARLAR ALMAK ZORUNDAYIZ'

Gelecek sezon için de açıklamalarda bulunan Kocadağ, şunları kaydetti:

"Radikal kararlar almak zorundayız ne yazık ki. Elimizde plansız yapılmış bir kadro var. Fazla sayıda kiralık oyuncu, kontratı biten oyuncular, bütçe olarak yeni gerçeklerin çok üzerinde oynayan oyuncularımız var. Yaş ortalaması yüksek bir takımız. Tüm bunları hocamızla değerlendirip alacağımız kararlarla bizim yönetim politikamıza ve Beşiktaş değerlerine uyan bir ekiple şampiyon olacak kadroyu oluşturacağız."

'BU KULÜP HEPİMİZİN'

'Bırakmam Seni' kampanyasına katılım çağrısı yapan Emre Kocadağ, "Geçmişte yaşanan birçok işten dolayı bir güven zedelenmesi olabilir ancak yeni ve şeffaf bir süreç başlattık. Biz tek başımıza değil, taraftarımızla bu sorunları aşmak istiyoruz. Bu kulüp hepimizin... Arkamızın çok olduğunu, bu kulübün sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterelim. Kampanyamıza miktar gözetmeksizin çok Beşiktaşlı´nın katılmasını sağlayalım. Tüm Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum" dedi.