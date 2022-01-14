Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda eşleşmeler belli oldu. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Beşiktaş, bu turda Göztepe ile eşleşti. Kura sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Türkiye Kupası bizim için her zaman önemli bir hedef oldu. Bu sene de öyle. Geçen senenin hem lig şampiyonu hem kupa hem de Süper Kupa şampiyonu sahibi olarak buraya geldik. İnşallah bu sene de kupalardan bir veya birkaç tanesini müzemize götürmek istiyoruz. Türkiye Kupası’nı önemsiyoruz. Göztepe iyi bir takım. Evimizde oynayacak olmamız bir avantaj. Tek maç olduğu için yüzde 50-50 şansı olan, her türlü sonuca açık olan bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Türkiye Kupası’nı bu sene de müzemize götürmek için çalışacağız. Bu kupayı önemsediğimizi belirtmek istiyorum" diye konuştu.
Kupada bu turda VAR sisteminin uygulanacağının hatırlatılması üzerine Kocadağ, "Ligde uygulanıyor çok da bir etkisi olmuyor. İnşallah burada olumlu etkisi olur. Hataların düzeltilmesi noktasında etkisi olur. Önemli olan VAR sisteminin olup olmaması değil nasıl uygulandığı. Bunun iyi bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı. Bu noktada adil maçlar olur. Hakem hatalarının kupaya, finallere etki etmeyecek bir turnuva olur" şeklinde konuştu.
Tek maç sisteminin hem pandemi ortamında hem de bu yoğun takvimde kulüpler için de mantıklı olduğunu ifade eden Emre Kocadağ, "Bu noktada tek maç olması, rövanş olmaması noktasında tartışılabilir ama şu anki bu ortamda daha hızlı finale gidebilmesi açısından destekliyoruz" dedi.
Ligde de yukarılara çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Kocadağ, "Bundan sonraki maçlarımızı kazanmak için çok büyük efor sarf edeceğiz. Türkiye Kupası bu noktada da çok önemli. Özellikle bizim için. O yüzden önemsediğimizi belirttik. Kupayı almak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sözlerini tamamladı.
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