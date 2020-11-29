Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Bugünkü galibiyetten ötürü mutluyuz. Zor bir transfer dönemi geçirdik. Sezona da iyi başlamadık. Avrupa maçları ardından da iyi başlangıç yapamadığımız lig maçları oldu. Ama her zaman bizim takımımızın iyi bir takım olduğunu zamanla anlaşılacağını söyledik. Bu gün de bu açından bizim için anlamlı galibiyet. Deplasmanda üç gollü Trabzon galibiyeti, geçen sene şampiyonu Başakşehir galibiyeti bu akşam da ligin flaş ekibi olarak adlandırılan Fenerbahçe’yi de 10 kişi ile 4 golle yenmek gayet mutluluk verici. Bu bizim üzerimizdeki 'yetersiz kadro' ya da 'iyi transferler yapamadılar' algısına iyi bir cevap oldu. Biz takımımızın iyi bir takım olduğunu, hocamızın da iyi bir hoca olduğunu biliyorduk. Geçen sene takımı nereden nereye getirdiğimiz aşikar. Ama nedense bizim takımla alakalı olumsuz eleştirel var. Şanssız covid olayları ve sakatlıklar yaşadık. Ama istediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıtıyoruz. Lig çok uzun illa ki yeneceğimiz yenileceğimiz maçlar da olacak ama Beşiktaş forması ligin yarışında olur. Küçümsenmeye gelmez” dedi.
“HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİZ"
Hakemin yönetimi ile ilgili memnun olmadıklarını dile getiren Kocadağ, “Hakemle ilgili zaten akşam konuşulacak. Bazı tartışmalı pozisyonlar var. Larin’in bence ucuz sarı kartları var. Verilmeyen penaltı olabilir mi, onu daha iyi değerlendirirler yorumcular. Ama en son o ikinci sarı kartı vermemesi Fenerbahçeli oyuncuyu bile şaşırttı bence. Ama inşallah bundan sonrası için iyi olur. Hakem bu anlamda yeni maçlar alıyor. Biz bugün hakemle alakalı memnun muyuz, bence değiliz. Ama bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Hakemden ziyade bizim iyi oyunumuz vardı sahada. Hakemin önüne geçti o” yorumunu yaptı.
“LİG ÇOK UZUN”
Lig yarışının içinde olacaklarını da belirten Kocadağ, “Lig çok uzun. Covid’den dolayı seyircisiz oynanması her takımın her takımı yenebildiği bir lig var. Bu anlamda biz motivasyonumuzu yüksek tutarsak şanssızlıklar da yakamızı bırakırsa lig yarışının içinde oluruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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