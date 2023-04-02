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Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekildi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na yönelik sert açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalar...

Giriş: 02.04.2023 - 23:34 | Güncelleme: ABONE OL
Emre Kocadağ: Beşiktaş'a operasyon çekildi
HABERTURK.COM

Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kocadağ'ın sözleri...

''MANUEL ZEKA''

''Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik. Manuel zekaya gereken cevabı verdik, gerekirse bir daha veririz. Beşiktaş büyük camia, önünü kesmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele eder.''

''BU KARAR VİCDANLARA SIĞMIYOR''

TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor.

''BEŞİKTAŞ'A OPERASYON ÇEKİLDİ''

''Kazandık ama sahada olanları herkes gördü. "Beşiktaş'ı yarış dışına itelim, bu söylemlerden vazgeçsinler" diye bir operasyon çekildiğini düşünüyoruz.''

''TFF'YE BAŞVURACAĞIZ!''

''TFF'ye gerekli başvuruları yapacağız, bunun da takipçisi olacağız. TFF'den cevap gelmedi. Büyük ihtimalle derbinin sonucunu, bu haftaki maçların sonucunu beklemişlerdi. Bu hafta TFF'nin kararı düzelttiğine yönelik haberi almak istiyoruz.''

''BİZ ADALET İSTİYORUZ''

''Biz sezon bittiğinde, rakiplerimizden daha çok deplasmana gitmiş olacağız! Biz puan istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bize çözüm reçetesi sunsunlar.''

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