Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, Fenerbahçe derbisinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kocadağ'ın sözleri...

''MANUEL ZEKA''

''Sezonun en önemli maçına yapay zekayı kullanmayıp, manuel zeka ile atanan Halil Umut Meler... VAR hakemi Alper Ulusoy. Bunlar hiç değişmiyor. Bunlar hep Beşiktaş aleyhine karar veriyor. Beşiktaş'a yapılmak istenen operasyonu sahada bizler takım olarak geri çevirdik. Manuel zekaya gereken cevabı verdik, gerekirse bir daha veririz. Beşiktaş büyük camia, önünü kesmeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele eder.''

''BU KARAR VİCDANLARA SIĞMIYOR''

TFF'nin ligden çekilen takımların maçları için verdiği kararın doğru olmadığını söyledik. Kamuoyu oluştu. Kamuoyu adalet çağrısı yapıyor. Bu karar vicdanlara sığmıyor.