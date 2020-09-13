Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından Beşiktaş Kulübü'nün Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sezonun hayırlı geçmesini dilediğini söyleyerek sözlerine başlayan Kocadağ, "Hocamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun için de iyi bir hediye oldu. Transfer noktasında henüz bitmemiş transferler var. İlk devre itibarıyla, ilk 15 dakika daha tutuk bir takım vardı. Sonrasında bizi memnun eden bir oyun oldu. Aramıza katılacak bazı oyuncu arkadaşlar var. Bugün gelen Josef de Souza var. 2-3 takviye daha olabilir diye düşünüyorum. Onlar da gelince daha iyi bir Beşiktaş olacak" dedi.
"KALINIC'E DE, BAŞKA OYUNCULARA DA İLGİMİZ VAR"
"Kalinic'e ilgimiz var" diyen Kocadağ, "Kalinic'le alakalı da var, başka oyuncular için de var. Gökhan Töre'ye teklifimizi ilettik. Bizim istediğimiz teklife gelirse, onu da kadromuza katacağız inşallah. Aboubakar'la ilgili bir sonuç yok. Şu anda o, listenin ilk sırasında değil diyelim. Kalinic var, başka isimler de var" diye konuştu.
"İLK YARI VERİLMEYEN BİR PENALTI VAR"
Trabzonspor maçıyla ilgili yorum yapan Kocadağ, "Maçla alakalı oyuncuları tebrik ediyorum. İlginç bir başlangıç oldu. Hakemler için de öyle. Geçen seneden çok daha iyi bir performans gösterirler diye umuyorum, daha iyi bir performans bekliyoruz bu sezon. İlk yarı verilmeyen bir penaltı var. Galibiyetin bunu kapattığını düşünmeyelim" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIMIZ SAKİN OLSUN, BİZE GÜVENSİNLER, EN İYİSİNİ GETİRECEĞİZ"
Sağ bek için 1-2 alternatifleri olduğunu kaydeden Emre Kocadağ, şöyle konuştu: "İsimler üzerinden konuşmayalım, sonuna geldik. 1-2 alternatif var. Gecikiyor olmasının bazı nedenleri var. Bu sene nedense yorumcular ilk haftadan şampiyonu ilan ettiler, bizi de geride görüyorlar, nedense takımı beğendiremedik. Bizim önceliklerimiz var, buna göre transfer yapacağız. Taraftarlarımız sakin olsun, bize güvensinler. En iyisini getireceğiz."
"VIDA'YA TEKLİFLER VAR; MIRIN VE DOUGLAS GELEN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEDİLER"
Emre Kocadağ, Domagoj Vida için teklifler olduğunu ancak önceliğin eksikleri kapatmak olduğunu söylerken, kadro dışı bırakılan Mirin ve Douglas ile ilgili olarak ise "Mirin ve Douglas'a gelen teklifler var, değerlendirmediler, kadroda düşünmediğimiz isimler, ayrı antrenman yapıyorlar. Bakacağız" dedi ve sözlerini noktaladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!