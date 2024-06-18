Emre Kınay: Fırsatçılıktan nefret ediyorum

"BU HİKÂYE O OYUNCULARA DERS OLSUN"

Yüzüne estetik yaptıran oyuncularla ilgili de konuşan Emre Kınay, "Fransız bir oyuncu var. Röportaj yaparken makyöz de makyaj yapıyor. Diyor ki; 'Makyöze ne yapıyorsun?, Efendim kırışıklıklarınızı kapatıyorum.' O da diyor ki; 'Ben onları yapmak için 40 yılımı verdim.' O oyuncu arkadaşlara bu hikâyeyi anlatın. Vesikalık fotoğrafta herkesin aynı olduğu castta kime ne oynatacaksın? Bu hikâye o oyunculara ders olsun" dedi.