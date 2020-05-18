Emre Kınay'dan adaylık süreciyle ilgili çarpıcı açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partinin ideolojik kimliği hakkında yaptığı "Tanrı Dağı kadar Türk - Hira Dağı kadar Müslüman" söylemi hatırlatılan Kınay, "Sanatçı mutlaka siyaset yapmalı mı?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Haber Global'de katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Kınay, bu söylemlere katılmadığını ve aynı zamanda sosyalist kimliği ile seçimlerde yer aldığını söyledi.
"MİLLİYETÇİLİK KİMLİĞİYLE GELEN HİÇ KİMSEYİ KAPIDAN ALMAM DEDİM, AKŞENER KABUL ETTİ"
Kınay, Meral Akşener ile aynı fikirde olmadığını belirterek "Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayata bakış ve hayatta durdukları yer konusunda aynı fikirde olduklarını kim söyleyebilir ya da Ekrem İmamoğlu ile. Dolayısıyla ben aynı fikirde tabii ki de değilim. Benim için laik, demokratik, Cumhuriyet esastır.
Türkçülük, Tanrı Dağı, din yönergesi bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Çok basit değil mi. Bir sosyalistim diye tanımladığında birisi kendini zaten bunu söylerken bunu reddederek söylüyordur. Benim 99 projemin hiçbirinde yaşamı bir tarafa zorlayan bir şey yok ki. Benim bir hayalim vardı bunların yüzde 99'u benim hayalimdi. Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim. O da kabul etti" şeklinde konuştu.
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