Emre Kılınç cezalı duruma düştü

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında evinde Yukatel Denizlispor ile karşılaştığı sırada mücadelenin 23. dakikasında Sivassporlu Emre Kılınç Bergdich'e yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kart ile haftaya deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düştü.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."