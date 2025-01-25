Emre Karayel: İyi ki doğdun oğlum
Ünlü oyuncu Emre Karayel'in oğlu Can, 3 yaşına bastı
Giriş: 25.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 25.01.2025 - 15:27
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'da 'Tolga Okaner' karakterine hayat veren Emre Karayel, 2020’de iç mimar Gizem Demirci ile evlenmişti.
Çiftin oğulları Can, 3'üncü yaşına bastı.
Ünlü oyuncu, mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Emre Karayel, paylaştığı fotoğraflara; "İyi ki doğdun, iyi ki varsın canımız cancanımız" notunu düştü.
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