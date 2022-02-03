Emre Karayel'in acı günü

Oyuncu Emre Karayel, sekiz gün önce oğlu Can'ı kucağına almıştı. İlk çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Karayel, aldığı acı haberle sarsıldı.

49 yaşındaki oyuncunun babası Öcal Karayel, hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medyadan duyuran Emre Karayel, "Canımız babamız Öcal Karayel vefat etmiştir. Cenazesi bugün Adana Kabasakal Mezarlığı'nda ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Toprağı bol mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.