Emre Karayel'in acı günü
Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, hayatını kaybetti. Karayel, acı haberi "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir" sözleriyle duyurdu
Giriş: 02.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.01.2024 - 12:13
Emre Karayel, aldığı haberle sarsıldı. Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayata veda etti.Emre Karayel ve annesi Türkan Onat
Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyuran Emre Karayel, "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.