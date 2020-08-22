Emre Karayel ile iç Gizem Demirci çifti, düğün öncesi gelinlik ve damatlık giyerek fotoğraf çekimi yaptırdı.

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