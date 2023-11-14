Emre Karayel ikinci kez baba oluyor
Oyuncu Emre Karayel, Gizem Demirci ile 2020 yılında evlenmişti. Bir oğulları olan çiftten ikinci kez bebek müjdesi geldi
Giriş: 14.11.2023 - 14:09 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:09
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2020’de sekiz yıldır birlikte olduğu iç mimar Gizem Demirci ile nikah msasına oturan Emre Karayel eşinin hamile olduğunu duyurdu.
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İki sene önce oğlu Can’ı kucağına alan Karayel, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
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Sosyal medya hesabından güzel haberi veren oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına, "İkinci kez baba olacağımı öğrenmişimdir" notunu düştü.
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