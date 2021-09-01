Emre Erciş'e silahlı saldırıda bir gözaltı daha - Haberler

AA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, gazeteci Emre Erciş'in geçen ay bacağından silahla yaralanmasına ilişkin başlatılan çalışma sürüyor.

AA'nın haberine göre, yapılan çalışmalar kapsamında silahlı saldırıyı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibatlı olduğu belirlenen B.Y., Bağcılar'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren Şüpheli B.Y'nin iki saldırgana yardım ettiği ve olayın azmettiricileriyle birlikte hareket ettiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Emre Erciş, 18 Ağustos günü Silivrikapı'daki evinin yakınında motosikletteki iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda bacağından yaralanmıştı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan E.K. ve B.P., sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.