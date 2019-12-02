Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Çok heyecanlı olduğunu belirten Emre Demir "Adebayor ayrıldı, evet ondan çok şey öğreniyordum. Gittiği için çok üzgünüm. İlk 10 dakika maça iyi başladık ama sonra açıklar vermeye başlayınca Beşiktaş da golü attı. Beşiktaş, Türkiye'nin en iyi top oynayan takımı bunu bilerek geldik. 1 puan almak istedik o da olmadı. Hocama teşekkür ederim. Beşiktaş taraftarı çok büyük bir taraftar, Türkiye'nin en büyüğü. Bu maç için hem ben hem de ailem çok heyecanlıydı."

15 yaşındaki Emre Demir bu sezon Süper Lig'de 5 maçta 1 gol attı.