İspanya 2´nci Ligi´nin 36´ncı haftasında Emre Çolak´ın formasını giydiği Deportivo La Coruna, sahasında Ponferradina´yı konuk etti. Riazaro Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 59´uncu dakikada Aizbitarte´nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 90+2´nci dakikada Estrada´nın kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. Karşılaşmada son sözü Türk futbolcu Emre Çolak söyledi. 61´inci dakikada Luis Ruiz´in yerine oyuna dahil olan Emre, 90+5´inci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Emre Çolak, attığı golün ardından yaptığı gol sevinciyle sarı kart gördü.

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